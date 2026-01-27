Cum explică Marilen Pirtea faptul că vila care i-a fost spartă nu figura în declarația de avere

Deputatul PNL Marilen Pirtea a explicat de ce locuința sa din Dumbrăvița nu apare în declarația de avere, după ce, sâmbătă, casa a fost spartă de hoți. Incidentul a avut loc în același timp cu spargerea locuinței directorului Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, tot din Dumbrăvița, iar hoții au furat bani și bunuri personale din ambele imobile, potrivit Mediafax.

„Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparține și, tocmai de aceea, nu figurează în declarația mea de avere. Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacției și transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, a transmis Marilen Pirtea.

Deputatul a dorit astfel să clarifice situația juridică a locuinței și să elimine orice speculații privind omisiunea acesteia din declarația de avere. Potrivit legislației în vigoare, un imobil care nu este încă înregistrat oficial pe numele unei persoane nu poate fi inclus în documentele oficiale de avere. Pirtea a subliniat că respectă toate procedurile legale și că intenția sa a fost strict de transparență.

Spargerea a avut loc prin efracție, iar autoritățile locale au deschis imediat o anchetă pentru identificarea și prinderea făptașilor. Incidentul a atras atenția mass-media locale și a stârnit reacții din partea comunității, mai ales că au fost vizate persoane publice. Polițiștii au transmis că locuința deputatului nu avea camere de supraveghere sau alarme.

Marilen Pirtea a precizat că furtul nu afectează în niciun fel procesul de finalizare a tranzacției pentru imobil și că toate aspectele legale vor fi respectate. Deputatul a mai spus că siguranța sa și a familiei a fost asigurată, iar ancheta continuă pentru recuperarea bunurilor furate și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.