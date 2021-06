România nu va primi bani pentru irigații prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Miercuri, 9 iunie, ministrul Cristian Ghinea a explicat motivul pentru care agricultura nu a putut fi finanțată în acest sens. Demnitarul susține că inclusiv ministrul Adrian Oros a discutat la Comisia Europeană despre planurile sale din PNRR, însă acestea nu corespundeau viziunilor.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a lăsat de înțeles că ministerul Investițiilor este vinovat, pe fondul negocierilor cu Comisia Europeană, pentru absența fondurilor în ceea ce privește sistemul de irigații din România.

Cristian Ghinea: Diferența între viziuni este foarte mare

Ministrul Cristian Ghinea a declarat, la Digi24, că informațiile legate de conflictul cu Adrian Oros sunt pe surse. Cei doi demnitari nu ar fi avut niciodată conflicte directe.

„N-am niciun fel de problemă să publicăm toată corespondența dintre ministerele noastre, dacă e nevoie de vreun fel de probă la tot ce a fost acolo. Argumentul suprem este faptul că după ce i-am spus domnului că eu nu pot să conving Comisia de acest plan, aș fi vrut să am un alt plan.

Am încercat să ducem discuția spre o altă zonă și vă dau un exemplu: a pune fotobotanice peste canal nu înseamnă că-l faci verde. Nu are nicio legătură. Fotobotanice poți să pui peste tot, nu peste canal. Au fost niște probleme de concept pe care le-am discutat cu domnul Oros în mai multe discuții. Eu am spus asta și cred că am fost foarte ferm și cu ministerul Agriculturii și cu toți susținătorii acestui proiect. Eu l-am susținut până la un punct. Diferența de viziune este una foarte mare”, s-a exprimat ministrul Ghinea.

Comisia Europeană nu a fost de acord cu sponsorizarea sistemelor de irigații

Reprezentantul Ministerului Investițiilor a mai subliniat că autoritățile europene „au o problemă” cu sistemele foarte mari de irigații, care risipesc foarte multă apă.

„În esență, Comisia are o problemă cu aceste sisteme foarte mari de irigații, cu aceste canale foarte mari, care risipesc foarte multă apă, în condițiile în care noi nu avem un cadastru al apelor. Nu știm exact câtă apă avem în fiecare bazin hidrografic, câtă vrem să o folosim pentru a produce energie electrică la baraje, câtă vrem să o folosim pentru irigații, câtă pentru așezări urbane și rurale. Nu uitați că avem și prin PNRR, dar și prin fondurile europene, extinderea canalizărilor. Trebuie să știm exact ce facem cu ea”, a declarat Cristian Ghinea.

Canalele de irigații sunt „de pe vremea URSS-ului”

„Avem prin PNRR cadastrul apelor, dar abia peste câțiva ani vom ști exact pentru fiecare bazin hidrografic. În aceste condiții, trebuia să spunem – pe fiecare bazin hidrografic, aceasta este apa pe care o avem, așa folosim aceste canale care pierd prin construcția lor, ele au fost gândite de pe vremea URSS-ului. Consumă foarte multă energie și risipesc foarte multă apă.

Dacă mă întrebați pe mine, trebuie să avem un proiect național pentru irigații, putem să folosim banii de la Ministerul Agriculturii. Este singurul minister, în afară de cel pe care îl conduc, care își face programare pentru fondurile europene proprii, au câteva miliarde. Puteam să facem eligibile irigațiile acolo dacă schimbăm sistemul. Dacă acoperim canalele, de pildă, și le digitalizăm, dacă folosim altfel de distribuție de la canalele principale”, a mai spus Cristian Ghinea.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a mai transmis că Adrian Oros a dorit să vorbească personal cu oficialii europeni pentru a primi bani pentru sistemele de irigații, însă Comisia Europeană a refuzat punctele sale de vedere, iar PNRR a rămas în aceeași formă.