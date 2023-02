Cum era poreclită Simona Halep în liceu. Toți colegii o strigau așa

Halep a avut-o colegă de bancă în liceu pe Anamaria Sebe, campioană europeană la tenis de masă. Cele două au rămas bune prietene și acum. Ambele au urmat cursurile Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa, alături de alte nume cunoscute din sportul românesc.

Mai târziu, Simona 2014 a obținut licența la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius din Constanța.

Cum era alintată Simona Halep de colegii ei

Anamaria Sebe a dezvăluit că Simonei Halep i se spune în liceu „Mony”, ca un alint de la prenumele său. „Majoritatea pozelor sunt făcute cu aparatul meu. Îl luam mereu cu mine la liceu”, mărturisea Ana-Maria Sebe, care i-a fost colegă de bancă Simonei Halep și care a postat câteva fotografii din timpul liceului cu ele, potrivit Impact.ro.

Halep și-a dedicat mereu timpul sportului și de cele mai multe ori a lăsat școala pe planul doi. La fel a făcut și pe clasa a 12-a, când trebuia să dea examenul de Bacalaureat. Sportiva a lipsit de la primul examen pentru că juca la un turneu în Asia. Într-un final, a dat examenul maturității și a luat media peste 8. Fostul diriginte al Simonei Halep, Cătălin Spătaru, a povestit despre asta.

„Mi-ați amintit de episodul Bacalaureat, si făceam parte din comisia de supraveghere a desfășurării examenului. La efectuarea prezenței singura persoană care lipsea era Simona Halep. Am întrebat de ce lipsește și am primit răspunsul: Joacă tenis, este la un turneu, parcă în Asia. Eu, sigur m-am intrebat: ce copil ratează BAC-ul pentru un concurs? Acum am aflat răspunsul adevărat. Si nu pot spune decât: Bravo, Simona Halep! Toate eforturile tale nu au fost zadarnice”, a povestit acesta.

Fostul diriginte al Simonei Halep a mai spus că aceasta nu prea venea la școală, iar când a întrebat-o ce are de gând să facă cu viața ei, Simona i-a răspuns că o să devină cea mai bună jucătoare de tenis din lume și o să facă performanță.