Motivul pentru care Simona Halep a ratat prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat: „Am văzut că nu prea venea pe la școală”. Ce studii are sportiva

Simona Halep început să joace tenis la vârsta de 4 ani și a obținut rezultate remarcabile încă din anii de juniorat, practic, și-a dedicat întreaga viață acestui sport. Până la vârsta de 14 ani a jucat în circuitul ITF și a făcut sacrificii pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, inclusiv o operație de micșorare a sânilor.

Sportiva a învățat la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, apoi, între 2006 și 2010, a fost elevă la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, iar în 2014 a obținut licența la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius din Constanța

A lipsit de la Bac

Deși a lipsit de la în primă fază de la Bacalaureat, pentru că juca la un turneu în Asia, Simona Halep a dat examenul maturității și a luat media peste 8. Fostul diriginte al Simonei Halep, Cătălin Spătaru, a povestit despre asta.

„Mi-ați amintit de episodul Bacalaureat, si făceam parte din comisia de supraveghere a desfășurării examenului. La efectuarea prezenței singura persoană care lipsea era Simona Halep. Am întrebat de ce lipsește și am primit răspunsul: Joacă tenis, este la un turneu, parcă în Asia. Eu, sigur m-am intrebat: ce copil ratează BAC-ul pentru un concurs? Acum am aflat răspunsul adevărat. Si nu pot spune decât: Bravo, Simona Halep! Toate eforturile tale nu au fost zadarnice!

Îmi amintesc că am întrebat-o la un moment dat, prin clasa a IX-a, când am văzut că nu prea venea pe la școală, deoarece era plecată mai mult la turnee, ce are de gând să facă: școală și sport serios sau invers? S-a gândit un pic și apoi mi-a răspuns atât de frumos, cu o voce atât de caldă, încât ori de cate ori o privesc la televizor îmi vin în minte aceste cuvinte: „Domnule diriginte, eu vreau să fac performanță. Voi fi cea mai bună din lume. O să vedeți!”, a spus Cătălin Spătaru, fostul diriginte al sportivei, citat de Libertatea.

Simona Halep se află în Dubai

Simona Halep a postat două instantanee pe InstaStory, iar fanii au felicitat-o pentru că, în ciuda problemelor pe care le are, se poate relaxa. Orașul se află printre favoritele româncei, câștigând turneul desfășurat acolo în 2015 și 2020.

„Este unul dintre turneele mele preferate pentru că am câștigat de două ori, am jucat câteva meciuri foarte tari aici și abia aștept primul joc. Este o nouă provocare de fiecare dată când ajung aici. Îmi plac terenurile, atmosfera și știu totul despre turneu. E un lucru incredibil că fanii au avut permisiunea să intre la meciuri. Suntem recunoscători să avem publicul aproape pentru că fanii ne dau energie. Ne ajută mereu, este senzațional”, spunea Simona Halep anul trecut.

Simona Halep, mesaj către toți fanii

Într-o altă postare, Simona Halep a transmis un mesaj către toți fanii săi: „Am citit toate mesajele voastre și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase!!! Sunt în drum spre soarele de deasupra norilor. Nu mă las eu aşa de uşor! Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc un an plin de zile senine!”, a scris pe Instagram.

Reamintim că Simona Halep riscă patru ani de suspendare dacă va fi găsită vinovată. Asta ar însemna sfârșitul carierei sale, având în vedere că împlinit anul acesta 31 de ani.

„Nu vom avea un verdict mai devreme de un an și asta doar dacă sportiva va cere o procedură rapidă de contestare (expedite arbitration) a rezultatului WADA. Știți cum este și cu procedura asta, sportivul o cere și trebuie văzut dacă se aprobă sau nu. În perioada asta, poate juca doar la turnee demonstrative, dar atât. Sunt mai multe interdicții cu privire la ce poate să facă sau ce nu poate să facă, dar în principal nu poate juca meciuri oficiale și asta este el mai important”, a spus avocatul Cristian Jura.