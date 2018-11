Cum cumperi cel mai bun calculator sau laptop de Black Friday?

Nu este niciodata prea devreme sa incepeti sa cautati cele mai bune oferte pentru notebook-urile Black Friday 2018, mai ales acum ca suntem in noiembrie, iar pana la zoua cea mare mai sunt doar cateva saptamani..





Pe langa prezentarea celor mai bune oferte de laptop din Black Friday devreme, va vom arata si cum va veti asigura ca veti obtine cele mai bune laptop-uri la cele mai bune preturi din aceasta zi, cu sfaturi despre ceea ce trebuie sa luati in calcul atunci cand cumparati un nou laptop de Black Friday, precum si unele presupuneri educative cu privire la ce fel de oferte este posibil sa vedem.

Pentru mai multe sfaturi despre obtinerea celei mai bune oferte de laptop Black Friday pentru nevoile dvs., consultati colectia noastra de ghiduri suplimentare de Black Friday pentru cele mai bune sfaturi Black Friday pe care le puteti gasi online.

Un lucru pe care trebuie sa-l tineti minte este ca, cu atat de multe oferte de laptop-uri de Black Friday care vor avea loc, va fi o cantitate imensa de termeni care se va invarti si va pluti in aer si in timp ce unele laptop-uri ar putea parea bune, ele ar putea fi vechi, si totul se va sfarsi prin a nu se potrivi nevoilor dvs. O idee pentru cei care nu au un buget foarte mare dar care isi doresc un calculator bun este sa incerce calculoare second hand.

Deci, ce anume ar trebui sa cautati cand achizitionati un laptop pe Black Friday?

In primul rand, luati in considerare numele de marca. Ceva asemanator cu dispozitivele Microsoft este o optiune foarte scumpa si exista multe alte laptop-uri mai ieftine, si chiar 2-in-1 mai ieftine, care se gasesc pe site-urile de cumparaturi online.

Pe de alta parte, nu doriti sa sariti in intuneric cu un nume de brand pe care nici nu-l cunoasteti si in care nu aveti incredere.

Daca doriti sa inspectati mai adanc in brandurile individuale si in modelele pe care le vand, biblioteca vasta de recenzii pentru laptop este o resursa buna, si puteti gasi review-uri pentru toate laptopurile.

De asemenea, merita cercetate site-urile de unde le cumparati - multe site-uri web vor avea recenzii ale clientilor, astfel incat sa puteti evita magazinele care au nevoie de mult timp pentru a trimite produse. Aveti grija sa evitati orice site-uri web pe care nu sunteti prea sigure de asemenea - daca aveti indoieli, cumparati din alta parte.

In primul rand, trebuie sa luati in considerare dimensiunea generala a calculatorului pe care il cumparati. Cele mai comune dimensiuni sunt de 13 inchi, 14 inci, 15 inci si 17 inci? (Exista, de asemenea, laptopuri usor mai mici si mai mari, dar este mai putin probabil sa le intalniti pe acestea).

Notebook-urile mai mici tind sa fie nu numai mai portabile, dar si mai ieftine. Laptopurile mai mari, pe de alta parte, vor oferi un ecran mai mare si, pentru ca exista mai mult spatiu interior, este mai probabil sa gasiti componente mai puternice si o baterie mai mare.

