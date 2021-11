Cum convingi românii să se vaccineze: „Într-o lună era totul rezolvat”. Un medic explică pașii care trebuiau urmați

Proiectul de lege 454/2021 privind obligativitatea prezentării certificatului verde COVID-19 la locul de muncă a fost respins de Senatul României pe data de 27 octombrie cu un număr extrem de restrâns de voturi. Ar mai fi fost nevoie de doar două poziționări PENTRU astfel încât inițiativa legislativă să treacă.

„Asta înseamnă țară cu conducători de doi lei”

Medicul Vasi Rădulescu din municipiul București critică atitudinea „conducătorilor de doi lei”, care au invocat o „discriminare închipuită, în salivarea după veșnicul ciolan”. Dacă certificatul verde COVID-19 ar fi fost impus pentru orice activitate, „într-o lună era totul rezolvat”, susține cadrul medical.

„Când ai o situație care-ți pune în pericol toți locuitorii țării, omorându-ți 3.000 pe săptămână, adică fix cât un sat, iar tu o dai cotită în jocuri politice, în evitarea elegantă a unei discriminări închipuite, în salivarea după veșnicul ciolan, în menținerea scaunului cald, fără să iei prompt niște măsuri care să-ți protejeze locuitorii, chit că-i vei deranja pe unii care oricum ar merita un duș rece cu furtunul la pielea goală, în piața publică, asta înseamnă țară cu niște conducători de doi lei”, s-a exprimat medicul Vasi Rădulescu.

Medicul Rădulescu: „Într-o lună era totul rezolvat”

Cadrul medical a explicat că dacă certificatul verde COVID-19 ar fi fost impus pentru orice activitate, circa 100-300.000 de români s-ar fi vaccinat împotriva bolii zilnic. „Într-o lună era totul rezolvat”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Amintim că proiectul legislativ 454/2021 privind obligativitatea prezentării certificatului verde COVID-19 la locul de muncă urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, în viitorul apropiat, în Camera Deputaților, după ce Senatul României l-a respins. În Parlament au fost invocate mai multe motive, printre care și discriminarea.

Președinta Comisiei Juridice, Iulia Scântei (PNL), a precizat, atunci, că restrângerea drepturilor nu se referă la substanță, ci la intensitate. „Astăzi este despre cum să trecem cât mai mulți în picioare, să ajungem la finalul pandemiei. Ce trebuie să facă Parlamentul într-o astfel de situație? Este vorba de mandatul și îndrumarea pe care ne-a dat-o chiar Comisia de la Veneția prin care s-a spus că toate Guvernele pot să ia măsuri pentru gestionarea pandemiilor și prin restricționare pentru o perioadă limitată. O lege organică vom vota astăzi.”, a mai spus, pe 27 octombrie, președinta Comisiei Juridice.

Pe de altă parte, medicul Streinu Cercel (PSD) a adus în discuție problema locurilor de muncă și o eventuală criză pe piața muncii cu care s-ar confrunta România dacă certificatul verde COVID-19 ar trece. „Votăm ca lumea să se vaccineze, vaccinul este sigur și nu pune probleme, dar în același timp suntem într-o criză sanitară. Legea de astăzi va avea consecințe, anume: dacă lumea va refuza să-și facă test pentru că nu va avea bani – de la companii de apă, la cei care strâng gunoiul – cu ce ne vom trezi? Simplu, cu gunoaie pe străzi pentru că vor fi dați afară, fără apă potabilă etc etc. Nu mai vorbesc de polițiști, pompieri. Instituțiile acestea sunt strategice pentru combaterea unei pandemii. Nu cumva este o fractură de logică? Chiar ne-a luat Dumnezeu mințile și nu mai înțelegem nimic? Eu am propus să stăm la masă și să discutăm.”, a declarat în Plenul Parlamentului Streinu Cercel.