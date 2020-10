Gică Popescu a vorbit despre cea mai crunt perioadă a vieții sale. Timpul în care a stat după gratii, pentru că a fost condamnat în „Dosarul Transferurilor”. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, fostul fotbalist a spus că respectă decizia instanței, dar consideră că a făcut pușcărie nevinovat.

„Am făcut închisoare nevinovat. Însă, asta este părerea mea. Și nu numai a mea. La Înalta Curte toată lumea zicea să plec acasă, la ce probe am adus. Nu s-a întâmplat așa. Întotdeauna am să respect deciziile instanței, dar nu aceea trebuie să fie decizia. S-a dat o pedeapsă peste ceea ce a cerut DNA-ul”, a spus Popescu.

El a fost coleg de celulă cu George Copos și Meme Stoica. Cei trei au lucrat în atelierul de tâmplărie și au încercat să se gospodărească așa cum au putut. „De felul meu nu sunt o persoană conflictuală. Am stat alături de George Copos și Meme Stoica. Încerci să găsești un echilibru. Am gătit foarte mult, pentru că aduceam mâncare de acasă sau cumpăram. Aveam improvizații legale, făceam paste și le fierbeam cu termoplonjonul”, și-a amintit „Baciul”.

Marea ceartă cu Iordănescu

Ex-căpitanul Barcelonei a dat detalii și despre celebrul conflict pe care îl are cu Anghel Iordănescu, fost selecționer al naționalei României. „Disputa mea cu Anghel Iordănescu nu are legătură cu Dosarul Transferurilor. Este o chestie între noi, mai mult bărbătească. Nu am avut ocazia să vorbim față în față.

Eu consider că el a greșit față de mine și de familia mea, el nu a dat niciun semn. Nu o să spun niciodată despre ce este vorba. Dar, m-a sunat atunci când eram în spital. Am petrecut multe momente frumoase, nu putem să ștergem totul cu buretele pentru totdeauna”.

Cum a sfidat clanul Ceaușescu și Steaua

În ceea ce privește perioada petrecută la Steaua, forțat, în 1988, Popescu a spus: „Am făcut o promisiune tatălui meu și prim-secretarului Traian Ștefănescu, de la Dolj. El mi-a zis că se fac presiuni mari să joc la Steaua pe perioada Armatei. Am fost chemat la București, m-a întrebat Ilie Ceaușescu dacă vreau să semnez cu Steaua, eu am zis că nu.

El a apăsat un buton, au venit doi soldați înarmați și m-au dus într-o cameră. Am întrebat dacă mă împușcă. Am primit învoire două săptămâni și mi-au spus să mă întorc. Am rupt-o și am zis că mă întorc la București când vreau eu. Am rămas la Craiova.”