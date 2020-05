La Cina oferită de Ionela Năstase și Adi Hadean, noua lor emisiune realizată la Digi 24, primul invitat s-a simțit extrem de bine în fața unui meniu excelent, preparat de Adi Hădean, și a unui dialog inițiat cu căldură și măiestrie de jurnalista Ionela Năstase. Gică Popescu a povestit degajat, dar cu emoție, secvențe din viața de familie, unele nespuse până acum.

A vorbit, în primul rând despre copiii săi, Maria și Nicolas, de care e tare mândru că respectă pactul pe care l-au făcut cu el: ”Școala e pe primul plan, nimic de negociat la capitolul acesta”. Nicolas, care are 17 ani, este elev la Școala Britanică și, după cum se știe, joacă fotbal la Viitorul. E bun, face performanță, dar ”încă nu l-a ajuns pe taică-său”, l-a caracterizat Gică Popescu. Va trebui să facă și o facultate pentru că, i-a creionat tatăl viitorul, ”după 35 de ani, când te retragi din fotbal, începi o altă viață”.

Fiica, Maria, la 20 de ani este studentă la una dintre marile universități din Europa, la Milano.

Împreună cu ei și cu Luminița, soția sa, Gică spune că a traversat cele mai grele momente ale vieții. ”A fost cea mai dificilă perioadă a mea. Nu am fost pregătit pentru o asemenea situație. Iar cel mai greu moment a fost la aflarea veștii despre ce a hotărât instanța. Decizia a venit în jurul prânzului. A doua zi aveam alegeri la Federație… Când am aflat, i-am luat pe toți trei în dormitor și le-am zis: Știți că tati aștepta azi o decizie. În acel moment, fata mea a întrebat : Mergi la închisoare? Și atunci am izbucnit toți patru în plâns, ne-am luat în brațe…”, a dezvăluit, emoționat, Gică Popescu. Un episod imposibil de uitat, cel mai greu din viața ex-căpitanului echipei naționale.

„A fost, cred, cel mai dur moment pe care l-am trăit eu vreodată, momentul când le-am spus copiilor mei această decizie. Și un alt moment greu a fost când am sunat la părinții mei”.

A punctat, trist, și decesul tatălui, în timp ce el era închis.”Tata nu a rezistat” și a povestit momentul în care soția lui, Luminița, i-a adus vestea la închisoare. ”Dur moment. Au urmat două zile în care nu știam dacă o să merg la înmormântarea părintelui meu. Șeful Pentienciarului Rahova mi-a dat, însă, o învoire de 24 de ore ca să merg la înmormântare. Putea să-mi dea trei zile, dar atunci trebuia să ia aprobare de la Administrația Penitenciarelor, probabil că eram un pericol, ar fi existat discuții…”.

Fostul căpitan al Barcelonei a mers la mormântul tatălui său și i-a cerut iertare părintelui său. Costică Popescu a fost extrem de afectat după condamnarea fiului său, iar asta i-a grăbit sfârșitul. „În primul rând, mi-am cerut iertare pentru că tot timpul am considerat că a mers acolo din cauza mea. Dacă n-ar fi fost situația asta, condamnarea, poate că ar fi trăit și acum. Este o povară grea! Dar atunci, nu știu, mi-am luat așa, de pe suflet. Tot timpul aveam chestia asta pe suflet și am simțit că mă eliberez.”

Cum era în pușcărie? Greu, nu vrea să-și amintească, deși uneori îi vin în minte imagini de acolo. O celulă de 1,30 metri cu o înălțime de 3,50 m, pentru doi oameni. ”Nu era simplu deloc, dar bărbații trebuie să facă față”. Soția, avocat fiind, îl vizita zilnic la pușcărie. ”Dimineața, la prima oră era acolo, seara venea de asemenea. Timp de un an și 7 luni. Numai ea știe ce era în sufletul ei, cum a trecut prin perioada asta”, a mai mărturisit Gică Popescu.