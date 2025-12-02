Cum au evoluat „pădurile de ciocolată”. Ce se întâmplă cu peste un milion de copii din industria cacao

Industria globală a ciocolatei — o piață care se apropie de 150 de miliarde de dolari pe an în 2025 — continuă să se bazeze, în mare măsură, pe munca copiilor din fermele de cacao din Africa de Vest.

În ciuda promisiunilor de neutralitate morală, etichete precum „comerţ echitabil”, „fără muncă infantilă”, „sustenabil” par să fie mai degrabă un ambalaj strălucitor care acoperă o realitate dureroasă.

Între defrișări masive, salarii mizere pentru fermieri și exploatare a copiilor, lanțul de aprovizionare cu cacao rămâne unul dintre cele mai opace și contestate din lume — departe de standardele etice vehiculate pe ambalajele multor batoane de ciocolată.

În continuare, prezentăm cifre și realități recente, care arată că problema este departe de a fi rezolvată.

Potrivit International Cocoa Initiative (ICI), aproximativ 1,56 milioane de copii din Côte d'Ivoire și Ghana sunt implicați în muncă în plantațiile de cacao.

Definiția muncii copiilor considerată inacceptabilă — conform standardelor International Labour Organization (ILO) — este aceea care le „deprivează copilăria, potențialul și demnitatea, și care este dăunătoare pentru dezvoltarea fizică și mentală”.

Pe plantații, copii — unii chiar sub vârsta de 10 ani — sunt adesea implicați în activități periculoase: deschid păstăi cu macete, cară saci grei de cacao, folosesc pesticide, și lucrează ore lungi.

Un raport ICI care acoperă perioada octombrie 2023–septembrie 2024 arată că sistemele de monitorizare și remediere (CLMRS) se extind — acoperind aproximativ 1,17 milioane de gospodării de fermieri de cacao în Africa de Vest.

Totuși, în cadrul acestor sisteme, 26% dintre copii sunt găsiți încă în muncă infantilă, iar 77% dintre copii beneficiază de sprijin pentru prevenție sau remediere.

Raportul arată că, dintre copiii identificați inițial ca fiind în muncă infantilă, 44% au încetat munca după două vizite de follow-up.

De-a lungul anilor, industria ciocolatei a dat numeroase angajamente. De pildă, Harkin–Engel Protocol (semnat la începutul mileniului) avea ca scop eliminarea muncii copiilor din lanțul de aprovizionare.

Însă aceste angajamente nu au fost respectate. Chiar conform ICI, munca infantilă legată de cultivarea și recoltarea cacao a continuat și în ultimele decenii.

Criticii susţin că etichetele de certificare („fair trade”, „sustenabil”, „Rainforest Alliance”, altele) au devenit adesea un instrument de marketing — un ambalaj pentru consumatori — și nu reflectă neapărat realități concrete schimbate pe teren.

În ciuda acestor certificări, numărul estimat de copii implicați în munca periculoasă rămâne ridicat.

Un element esențial în perpetuarea acestei situații îl reprezintă sărăcia extremă în care trăiesc mulți dintre fermierii de cacao. Agricultura de cacao în Africa de Vest este dominată de mici exploatații — ferme familiale de câțiva hectare — care adesea oferă venituri insuficiente.

Potrivit ICI, sectorul agricol — inclusiv cel al cacao — rămâne cea mai mare sursă de muncă infantilă la nivel global, iar sărăcia, insecuritatea alimentară, accesul limitat la educaţie, apă potabilă și servicii sanitare precare contribuie la perpetuarea fenomenului.

Astfel, pentru multe familii de fermieri, implicarea copiilor în muncă devine o chestiune de supraviețuire, nu doar de profit.

În ultimii ani, organizaţii precum ICI au încercat să dezvolte și să implementeze sisteme de monitorizare și remediere a muncii copiilor — Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS) este una dintre astfel de inițiative.

Potrivit raportului din 2024 al ICI: „am acoperit 1,17 milioane de gospodării de cultivatori de cacao în Africa de Vest cu sisteme destinate prevenirii și abordării muncii copiilor”.

Intervențiile vizează identificarea copiilor la risc, retragerea lor din muncă, sprijin pentru întoarcerea la școală, ajutor material (căciuli, cărți, uniforme), asistență pentru obținerea actelor de identitate, transferuri către familii, renovarea claselor, mese școlare sau formare pentru profesori.

Cu toate acestea, acoperirea rămâne incompletă: sistemele nu sunt implementate în toate gospodăriile de cacao, iar mulți copii rămân expuși riscului de exploatare.

Pe lângă problema muncii infantile, producția intensă de cacao în Africa de Vest are și un impact major asupra mediului. Cultivatorii, sub presiunea sărăciei și a venitului instabil, recurg la extinderea plantațiilor — adesea illegal — în zone forestiere protejate.

Aceasta duce la defrișări masive, reducând suprafețele forestiere. Conform unor analize recente de mediu, defrișarea în regiunile-cheie de cultivare a cacaoului continuă să crească.

Astfel, discuția etică privind ciocolata nu poate fi separată de problema mediului: „sustenabilitatea” promovată pe ambalaje devine discutabilă dacă extinderea plantațiilor continuă să distrugă habitate naturale și ecosisteme.

La nivel internațional şi regional, s-au făcut unele încercări de a introduce reglementări care impun responsabilitate pentru lanțurile de aprovizionare — de exemplu, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) adoptată recent de instituțiile europene.

În principiu, aceasta ar trebui să oblige companiile mari să monitorizeze și să remedieze abuzurile asupra drepturilor omului sau ale mediului în lanţurile lor de aprovizionare.

Totuși, criticii avertizează că directivele sunt incomplete, au lacune și aplicarea lor este adesea întârziată — ceea ce le face, practic, ineficiente dacă nu există angajament real și verificări riguroase.

Mai mult, organizaţiile de certificare și etichetare (de tip fair‑trade, sustenabil etc.) s-au dovedit insuficiente pentru a garanta eliminarea completă a muncii copiilor sau exploatării. În multe cazuri, ele acoperă doar o parte din realitate — adesea cea vizibilă sau declarată — în timp ce structurile de producție rămân opace.

Realitatea prezentată de datele recente — de la ICI, organizaţii internaţionale, ONG‑uri și investigaţii independente — arată că problema muncii copiilor în producția de cacao nu este rezolvată.

Chiar dacă există inițiative de remediere, acoperirea este incompletă, iar mulți copii continuă să muncească în condiții periculoase.

Sărăcia fermierilor, lipsa infrastructurii, sărăcia structurală a regiunilor producătoare, cererea globală ridicată pentru ciocolată: toate aceste elemente fac ca exploatarea să rămână o parte sistemică a lanțului de aprovizionare.

Adăugând și degradarea mediului — defrișările și extinderea ilegală a plantațiilor — se conturează un tablou în care profitul final, pentru companiile mari, continuă să se bazeze pe costuri sociale și ecologice extrem de ridicate.

Mai mulți factori explică de ce, deși problema este cunoscută de decenii, lucrurile nu s‑au remediat:

Economia fermelor de cacao: Majoritatea fermierilor sunt mici producători, cu suprafețe reduse, venituri extrem de mici, fără acces stabil la piețe, infrastructură, educație sau servicii sociale. Dependența de cacao ca sursă primară de venit face ca familiile să caute orice sursă de muncă, inclusiv implicarea copiilor.

Prețul plătit fermierilor: Venitul fermierilor nu reflectă valoarea finală a produsului — ambalajele „ciocolată etică” nu garantează un venit decent pentru cei care cultivă boabele.

Complexitatea lanțului de aprovizionare: Lanțurile sunt adesea opace, complexe, cu intermediari, middle‑men, procesatori, companii multinaționale. Este dificil să se asigure trasabilitatea reală de la plantare la produsul final.

Certificări și reglementări insuficiente: Certificările sunt, uneori, superficiale, iar reglementările internaționale sau europene nu sunt întotdeauna obligatorii sau riguroase — aplicarea lor depinde de voință politică, monitorizare și transparență.

Presiunea cererii globale: Cererea mare de ciocolată, la prețuri accesibile, menține presiunea pe costuri reduse, forță de muncă ieftină și economii de scară, făcând mai greu pentru companii să renunțe la surse de cacao ieftină.

Activismul pentru drepturile copiilor și pentru sustenabilitate reală lansează o provocare clară companiilor și consumatorilor: nu este suficient să cumpărăm „ciocolată etică” — trebuie să cerem responsabilitate reală, transparență și un preț just pentru boabele de cacao.

Unii susţinători — experți, activiști pentru drepturile omului, apărători ai mediului — cer standarde internaționale obligatorii care să garanteze venituri decente pentru fermieri, eliminarea muncii copiilor și protejarea mediului.

Un model sugerat este cel al unor reglementări comerciale internaționale, cu mecanisme de conformare similare celor utilizate pentru tarife sau regimuri comerciale — astfel încât drepturile omului să fie la fel de obligatorii ca impozitele sau tarifele.

Aceștia consideră că etichetele de marketing nu sunt suficiente — ce contează este ca exploatarea să devină neprofitabilă și ca industria să suporte costurile reale ale muncii și producției.

Fiecare bară de ciocolată cumpărată în Europa sau în America de Nord poate avea o poveste ascunsă: boabe culese de copii, uneori traficați sau forțați să muncească, plantații întinse ilegal în păduri protejate, ferme conduse de persoane plătite sub nivelul de trai.

Consumatorii care doresc să facă alegeri etice trebuie să fie conștienți că eticheta „fair‑trade” sau „certificat sustenabil” nu garantează automat absența problemelor — ci doar intenții și, uneori, un minim de transparență.

Este nevoie de presiune reală — din partea societății civile, din partea consumatorilor, dar și a instituțiilor internaționale și guvernelor — pentru a transforma lanțul de aprovizionare într-unul care respectă cu adevărat drepturile omului și mediul.

Datele recente — inclusiv cele din raportul 2024 al ICI — arată că există progres: creșterea acoperirii programelor de remediere, retragerea unei părți semnificative dintre copii din munca infantilă, sprijin pentru reintegrarea lor la școală și susținere pentru familii.

Însă aceste măsuri rămân insuficiente pentru a închide problema la scară largă. Pentru o schimbare reală, este nevoie de:

stabilirea unui preț minim pentru cacao care să asigure un venit decent fermierilor;

legislație internațională obligatorie care să impună transparență și condiții corecte în lanțurile de aprovizionare;

investiții reale în comunitățile producătoare — educație, infrastructură, alternative economice; monitorizare independentă și verificabilă a lanțurilor de aprovizionare;

implicarea consumatorilor: informare, presiune asupra companiilor, cererea de transparență reală.

Deși industria ciocolatei trăiește o adevărată expansiune globală — cu venituri colosale — realitatea pentru cei mai vulnerabili dintre cei care fac posibil acest lux rămâne dură: copii care muncesc ore întregi, familii care nu trăiesc decent, natură distrusă pentru profit.

Inițiativele de remediere și certificările oferă o rază de speranță, dar nu sunt suficiente.

Pentru ca schimbarea să fie cu adevărat sustenabilă, este nevoie de responsabilitate reală, reglementări ferme, transparență și o reevaluare a modului în care percepem „ciocolata bună”.

Fiecare alegere de consum — fiecare baton de ciocolată cumpărat — devine astfel și o decizie morală. Iar dacă dorim să nu fie complice la exploatare, trebuie să privim dincolo de etichetă — să cerem și să susținem schimbarea reală.