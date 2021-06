Andreea Marin a simțit nevoia să facă o schimbare importantă. Una ce privește decorul, așa că fosta „Zână a surprizelor” și-a renovat casa din Pipera. Chiar dacă locuința arăta foarte bine, Andreea Marin a operat anumite modificări. Iar rezultatele au fost publicate pe rețelele de socializare, acolo unde omul de televiziune a împărtășit poze urmăritorilor.

Andreea Marin a decis să facă schimbări profunde în locuința din Pipera. Alt mobilier, accesorii modernizate și multe flori

Schimbările au presupus modernizarea accesoriilor și schimbarea mobilei. Nu lipsesc din peisaj florile, omniprezente în locuința pe care Andreea Marin o deține în nordul Capitalei.

„A fost o zi pur și simplu pe sufletul meu. După primul prânz în noua grădină, redecorată, schimbată, plină de miresme, culori, ciripit de păsări vesele și zumzete, am privit ploaia de pe terasă cu o plăcere pe care nu am mai simțit-o vreodată, pentru că sunt o fată a soarelui, nu credeam până azi că poate să-mi placă și ploaia.

Dar când te simți bine alături de cel drag, când e atâta verde în jur și e pace în tine, vezi parcă altfel totul”, a fost mesajul pe care l-a transmis Andreea Marin pe contul de Instagram.

În prezent, Andreea Marin are o relație cu Adrian Brâncoveanu. „În doi, tot ce ne-am propus a mers mult mai bine și mai plăcut: am ajuns la partea finală unde punem tablouri, oglinzi, decorațiuni, uneori le facem împreună cu mâinile noastre, e mai plăcut și mai eficient decât să cumperi de-a gata. De pildă, decorațiunea cu flori de deasupra bucătăriei, am făcut-o după modelul celei din spațiul de gătit de acasă, dar iată că a doua oară a ieșit mai frumoasă. Avem experiență deja”, a transmis Andreea Marin pe Instagram.