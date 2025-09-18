Social

Cum arată mormântul lui Iliescu, la o lună de la moartea sa

Cum arată mormântul lui Iliescu, la o lună de la moartea saIon Iliescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a murit pe 5 august, la 95 de ani, și a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea III. La o lună și jumătate de la moartea sa, mormântul său este îngrijit cu atenție, monumentul funerar și placa care acoperă sicriul fiind curate, cu flori proaspete, iar în jurul lor ard candele constant, potrivit wowbiz.ro.

Mormântul lui Ion Iliescu, constant îngrijit

Mormântul lui Ion Iliescu din Cimitirul Ghencea III este bine îngrijit și atrage numeroși vizitatori. La locul de veci al fostului președinte se află permanent persoane care îl îngrijesc, aprind lumânările și înlocuiesc florile ofilite cu unele proaspete.

În jurul crucii și al plăcii de beton se află vaze cu crizanteme albe și trandafiri roșii, ghivece ordonate și aranjamente funerare proaspete. Spre deosebire de alte morminte din cimitir, cel al fostului președinte se remarcă printr-un element aparte: spațiul din jur este acoperit cu un covor sintetic verde.

Candelele sunt mereu aprinse, iar mormântul are aspectul unui loc de reculegere. De cruce este prinsă o panglică tricoloră, care amintește de funcția supremă deținută de Ion Iliescu timp de trei mandate.

O jerbă de flori proaspete, depusă de Familia Talpeș

Paparazzii WOWbiz au surprins o jerbă de flori proaspete, cu o panglică pe care scria „Un pios omagiu, Familia Talpeș”. Este vorba, cel mai probabil, despre generalul (r) Ioan Talpeș, fost șef al Serviciului de Informații Externe între 1992 și 1997, consilier prezidențial în mandatele lui Iliescu și unul dintre apropiații săi de încredere.

Generalul (r) Ioan Talpeș

Generalul (r) Ioan Talpeș. Sursa foto: Captură video Youtube

Legătura dintre cei doi a fost una strânsă, iar Talpeș a afirmat public, la scurt timp după moartea acestuia, că Iliescu a avut „un rol deosebit de important în momentele de cumpănă din 1989–1990”.

Cine a fost Ioan Talpeș

Ioan Talpeș a fost unul dintre cei mai importanți sfetnici ai lui Ion Iliescu și, timp de mai mulți ani, a asigurat legătura acestuia cu serviciile secrete. A fost consilier prezidențial între iulie 1990 și aprilie 1992, iar apoi din decembrie 2000 până în martie 2004.

Între aprilie 1992 și iulie 1997 a condus Serviciul de Informații Externe. În martie 2004, Talpeș a fost numit ministru de stat pentru coordonarea activităților din domeniile Apărării Naționale, Integrării Europene și Justiției, în Guvernul condus de Adrian Năstase.

