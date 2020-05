Maria Sharapova (33 de ani) și-a anunțat retragerea din tenis la începutul acestui an. Rusoaica reueșește să se mențină într-o formă fizică foarte bună, așa cum se vede în pozele în care a fost surprinsă pe stradă. Longilina sportivă va continua să mai joace tenis doar în turneele demonstrative.

Atunci când a anunțat că se retrage din activitate, la data de 26 februarie, ziariștii americani de la New York Times au scris că Sharapova a luat decizia forțată de accidentările care nu i-au dat pace în ultimii ani și care au îndepărtat-o de elita WTA. Fosta jucătoare are în palmares cinci titluri de Mare Șlem: Australian Open (2008), Roland Garros (2012 și 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006).

foto:Profimedia