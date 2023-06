Cum arată Gheorghe Dincă după 4 ani de închisoare. Criminalul din Caracal își susține în continuare nevinovăția

Gheorghe Dincă se află în închisoare de aproape patru ani după ce magistraţii Curţii de Apel Craiova au menţinut maximul pedepsei prevăzut de lege în cazul persoanelor peste 65 de ani pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, crimă, profanare de cadavre. El a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu.

În închisoare, Gheorge Dincă a luat legătura cu o biserică penticostală, ai căror reprezentaţi s-au deplasat la penitenciarul în care se află acesta, pentru a îl boteza. Criminalul din Caracal și-a schimbat și înfățișarea în spatele gratiilor. Acesta s-a îngrășat, și-a lăsat mustață și nu mai are fața arsă de soare și brăzdată de riduri. „Sunt foarte bine și mulțumesc lui Dumnezeu că mă lasă să mă trezesc dimineața și e valabil pentru toată lumea, nu doar pentru mine. N-are importanță că am împlinit 70 de ani. Prin ce am trecut eu, nu vreau să treacă nimeni.”, a mărturisit Gheorghe Dincă.

Dincă își susține în continuare nevinovăția

Gheorghe Dincă își susține în continuare nevinovăția și că își asumă ce spune.

„Criminaliștii au fost în curte și au cercetat două luni, nu s-a găsit nimic, ce am făcut eu să dispară? Nu se poate ca într-un butoi să ardă și să nu fie afectat, să scoată între 1.500 și 1.800 de grade, oasele să se calcineze și să se distrugă ADN-ul. Eu nu am fost nici specialist, vă spun așa în mare. Am dat de niște nebuni, de nenorociți, îmi asum ce spun, au aruncat în fiecare zi câte o petardă. Într-o zi că le-am mâncat, într-o zi le-am dat la câini, într-o zi le-am traficat pentru organe, într-o zi le-am dus la baza NATO. Ascultați-mă, sunt nevinovat”, a mai spus Gheorghe Dincă pentru RTV.

Alexandra Măceșanu ar fi fost incinerată complet într-un butoi pentru topit smoală în curtea lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii bănuiesc că pe Luiza Melencu a ucis-o după ce a violat-o alături de un vecin.