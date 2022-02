Bunica Luizei a explodat: Luiza e vie! O așteptăm acasă

La aproape trei ani de la comiterea faptelor, cazul crimelor de la Caracal este încă pe rolul instanțelor. Un nou termen în acest dosar a avut loc astăzi la Tribunalul Olt. Familia Luizei Melencu, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, este încă distrusă și crede fata mai este încă în viață.

„Au trecut trei ani de la disparție. Pe 2 decembrie, a împlinit 21 de ani, a plecat spre 22 de ani și noi nu știm nimic despre Luiza în acești trei ani. Ne este foarte greu, o așteptăm să vină acasă, e sufletul nostru. Luiza e vie, o așteptăm să vină acasă! Este suferință mare. Venim la Tribunal, ne întoarcem înapoi, nu vor să ne spună nimic, nu vor să ne ajute cu nimic. Despre Luiza nu avem nicio probă, nu știm nimic-nimic“, a declarat Elena Iordache, bunica fetei, pentru gândul.ro.

Bunicul Luizei acuză autoritățile

Bunicul Luizei susține că 2019 a fost anul cu cele mai multe răpiri și România și are o teorie șocantă. „Suntem într-o ceață, într-un impas. Asta au vrut de fapt și anchetatorii, să ne țină departe. Nu știam atunci ce s-a întâmplat, nu bănuiam că vom ajunge în situația actuală, după trei ani. Am ferma convingere că ei știu ce s-a întâmplat în realitate cu Luiza. A fost un an de rușine al instituțiilor statului, care nu și-au făcut datoria. Am impresia că acolo se cotizează pe undeva, pe la anumite instituții și anumiți indivizi din instituții sunt în legătură cu așa-zisele clanuri. Ei coordonează aceste situații de trafic internațional“, a spus bunicul Luizei, după înfățișarea de la Tribunalul Olt.

Monstrul care a șocat România

Uciderea a două tinere, Luiza Melencu și Alexandra Măceșeanu, la Caracal, în 2019 a șocat întreaga țară și a adus în atenția publicului un adevărat monstru. Alexandra Măceșeanu a fost răpită în 24 iulie de Gheorghe Dincă. După ce a fost reținut, ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul o răpise și pe Luiza Melencu. A luat-o cu mașina de la periferia orașului Caracal, acela fiind momentul în care fata a fost văzută ultima dată în viață.

Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, viol – două infracțiuni, omor calificat – două infracțiuni și profanarea de cadavre sau morminte – două infracțiuni. Complicele său, Fane Risipițeanu este acuzat de viol în cazul Luizei Melencu.