Cum arată casa de vacanță a președintelui Putin: „Este un nivel de extravaganță care i-ar face invidioși pe ţarii Rusiei”. FOTO

Potrivit relatărilor jurnaliștilor de la theguardian., în casa de vacanță a președintelui Vladimir Putin există bideuri care costă 10.800 de dolari (8.800 de lire sterline) de fiecare și dușuri de 4.600 de dolari pe bucată. Apoi există podeaua din marmură Fior di Bosco în valoare de 110.000 USD și piscina interioară cu o cascadă decorativă care curge de la primul etaj. Nu s-a făcut niciun rabat de la cheltuieli, conform e-mailurilor scurse de la de două companii de construcții din Rusia despre „Garden House”.

În timp ce Putin spune că este sărac, apar dovezi că deține averi colosale

În timp ce analiza guvernului britanic arată că președintele rus a înregistrat oficial doar câteva bunuri pe numele său, inclusiv un mic apartament în Sankt Petersburg, două mașini din epoca sovietică din anii 1950, o rulotă și un mic garaj, plus un salariu prezidențial de aproximativ 110.000 de lire sterline pe an, Dozhd a relatat că acesta a fost locul în care Vladimir Putin a ales să se retragă pentru o pauză de la stresul vieții de la Kremlin.

Erau două case, de fapt. Una cu un acoperiș acoperit de iarbă și un heliport. Dar, în rest, complexul părea relativ modest, cu Cabana Pescarului din lemn și sticlă futuristă, mobilată în interior cu canapele crem în stil Ikea. Acoperișul de iarbă al clădirii ar viza evitarea identificării clădirii din spațiu.

Astăzi, însă, grație unei scurgeri de mii de e-mailuri trimise de două companii de construcții, obținute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și de site-ul de știri în limba rusă Meduza, a apărut o imagine mult mai spectaculoasă a complexului imobiliar de lux care se dezvoltă în jurul Cabanei Pescarului.

„Modesta” cabană are şase dormitoare, iar restul casei este împodobită cu pietre semiprețioase

Schițele dezvăluie construcția unei „Garden House” cu șase dormitoare. Lucrările au început în 2021, iar vila este împodobită în întregime cu pietre semiprețioase, cum ar fi lapislazuli, o piatră prețioasă de un albastru intens despre care se spune că oferă proprietăți vindecătoare, și labradorit, un cristal luminos despre care se spune că ajută la ameliorarea anxietății și a stresului.

O agenție rusă de design interior de înaltă clasă, FullHouseDesign, a condus proiectul, potrivit documentelor conținute în e-mailurile care au făcut obiectul unor scurgeri de informații. Proprietara companiei a declarat pentru OCCRP că nu-și amintește să fi fost implicată, dar a contestat ideea că podelele de marmură sunt extravagante.

„Dacă vă uitați pe site-ul nostru, există multe proiecte în care folosim podele de marmură, așa cum ar face orice altă agenție de arhitectură respectabilă”, a spus ea. Femeia a refuzat să comenteze costurile de construcție.

Există o a doua clădire nouă pe terenurile din jur, descrisă în cartea funciară rusă în 2018 drept „hambar”

Dar este, de fapt, conform scurgerilor de informații, o clădire modernă cu două etaje, cu ceea ce pare a fi un spațiu vast pentru divertisment, cu o zonă de luat masa în plan deschis de peste 200 de metri pătrați. Un perete despărțitor din sticlă separă marea sală de mese de o bucătărie profesională dotată cu grătare, un cuptor tandoor, un grătar în stil japonez și o afumătoare.

La etajul al doilea se află o fabrică de bere privată, dotată cu echipamente austriece în valoare de 345.000 de euro, care poate produce 47 de litri de bere pe zi, precum și o sală de ceai cu vedere la lacul Ladoga.

De asemenea, anul trecut a început construcția unei clădiri separate cu două etaje care conține alte facilități de bucătărie și spații de depozitare pentru pește, carne și legume. Aceasta are patru dormitoare modeste, cu paturi pliante, care ar putea fi folosite pentru cazarea personalului. Există, de asemenea, o fermă de vite în apropiere, conform evidențelor funciare, unde sunt crescuți animale pentru a produce carne de vită Kobe, a declarat o sursă locală.

„Hambarul” are avantajul a două piscine mici, dar pentru cei care sunt puțin mai aventuroși o cărare coboară spre o cascadă naturală în lacul Ladoga, unde există un foișor confortabil sub care te poți adăposti de soare.

Cascada a fost o atracție turistică populară, dar astăzi este strict interzisă publicului

Lucrările generale de construcție sunt estimate într-un document la 187 de milioane de ruble, dar Putin neagă că este adevăratul beneficiar al complexului. Gărzile de securitate care patrulează gardul perimetral al acestuia sunt cunoscute pentru că vând păstrăvi din lac localnicilor atunci când șefii sunt plecați, dar nu au oferit niciun comentariu atunci când au fost întrebați pentru cine lucrează. Nu există nimic scriptic care să sugereze o legătură directă cu președintele.

Dar, timp de aproape două decenii, Putin s-a confruntat cu acuzații că a acumulat în secret o bogăție imensă și bunuri de lux prin intermediari, alimentate de o serie de dezvăluiri, cum ar fi documentele Pandora, despre averile celor apropiați de el.

Și ar exista suficiente indicii pentru a se pune întrebări cu privire la acest vast domeniu. „Localnicii servesc acolo ca paznici doar atunci când situl este gol”, a declarat un pescar local. „Atunci când vin oaspeți de nivel înalt, localnicii sunt de obicei înlocuiți de FSO (Serviciul federal de Pprotecție)”.

Cabana Pescarului în sine este înregistrată pe numele unei companii numite Prime

Compania Prime este deținută de Support of Entrepreneurial Initiatives, un parteneriat non-profit fondat de Yury Kovalchuk și fiul său Boris. Kovalchuk senior, care se află sub incidența sancțiunilor occidentale, este un aliat apropiat al lui Putin și acționarul principal al Bank Rossiya, supranumită „Banca lui Putin” din cauza reputației sale de a face ceea ce îi cere Kremlinul. Bank Rossiya se află, de asemenea, sub sancțiunile SUA, UE și Marea Britanie.

Terenurile din jur sunt deținute în continuare de companii legate de Kovalchuk și de un al doilea om de afaceri care se află sub incidența sancțiunilor SUA din 2016.

Reprezentanții de la companiile deținute de Kovalchuk și de cel de-al doilea bărbat par să folosească, de asemenea, un nume de domeniu de e-mail comun, LLCInvest.ru, care este găzduit de un furnizor de servicii web cu legături strânse cu Bank Rossiya. Construcția propriu-zisă a complexului a fost dirijată de angajații unei organizații non-profit, Revival of Marine Traditions, unde cel puțin o persoană legată pare să folosească, de asemenea, numele de domeniu LLCInvest.ru.

The Guardian, OCCRP și Meduza au dezvăluit săptămâna aceasta că adresa de e-mail LLCInvest a fost legată de o serie de alte proprietăți de lux, iahturi și podgorii care ar fi fost puse la dispoziția lui Putin. Niciunul dintre proprietarii sau fondatorii companiilor asociate și ai organizațiilor non-profit nu a răspuns la solicitările de comentarii. Nu este clar care este scopul serviciului comun de e-mail sau motivația pentru aparenta cooperare în materie de personal și logistică.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat: „Președintele Federației Ruse nu are nicio legătură sau afiliere cu obiectele și organizațiile pe care le-ați numit”, mai spune sursa menţionată.