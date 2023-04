Cum arată Alina Chivulescu în prezent. Actrița din serialul „La bloc” s-a schimbat radical

Alina Chivulescu, în vârstă de 48 de ani, a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din țară. Cu toate astea, ea a renunțat la lumina reflectoarelor și s-a mutat în Coasta de Azur cu soțul său, Dan Chișu, cu care formează un cuplu de 8 ani.

Cei doi s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale filmului #Selfie69 și s-au îndrăgostit. După ce a plecat din țară cu soțul său, Alina Chivulescu a renunțat la actorie și s-a făcut stewardesă. Cu toate astea, ea a declarat că vine des în România.

„Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă îl am foarte liber”, a spus Alina Chivulescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alina Chivulescu, despre vizitele în România

Alina Chivulescu a mai declarat că vine des în România pentru a se vedea cu prietenele ei, Dana Rogoz și Adela Popescu. Ea a povestit că se bucură că a păstrat relația cu cele două actrițe și că petrec timp împreună.

„Viața din ultimii 3 ani ne-a dus cam pe fiecare în câte o direcție; emoțional și fizic. Cred că ne-a atins și pe noi radicalismul ăsta actual, «nu ești parte din soluție, ești parte din problemă». A luat oameni, au plecat prieteni, am uitat legături, am ratat momente importante și cel mai grav pare că în timpul ăsta singura certitudine este imprevizibilul; poate așa o fi fost mereu, poate punctele de sprijin în viața asta sunt imaginare. Din nou cu noi o poză ratată. Dar parcă n-am văzut niciodată în ochii noștri ce văd în imaginea asta. Love you, girls”, a transmis actrița din serialul „La bloc” pe Internet.