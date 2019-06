Dan Chișu a fost diagnosticat de trei ori cu cancer la piele, dar de fiecare dată a ieșit învingător. La doar câteva luni de la ultima intervenție...





Dan Chișu a descoperit întâmplător diagnosticul, la o petrecere la care a participat și doctorul Mihaela Leventer.

„Mi-a luat o probă pentru biopsie şi în câteva zile m-a programat pentru intervenţie (...) Am avut noroc pentru că puteam să întârzii cu diagnosticarea. Atunci mi-am dat seama că fiecare detaliu contează şi că, mai importantă decât rezolvarea problemei, este prevenţia. Cu cât ajungi mai devreme la medic, cu atât intervenţia este mai uşoară", a dezvăluit actorul român.

Dan Chișu: „Sperietura a fost mare"

Pentru celebrul actor și regizor, diagnosticul a venit după expunerea la soare în mod repetat, fără protecție.

„Am stat la soare, m-am expus destul de mult şi am neglijat cremele de protecţie. Am şi o pigmentaţie predispusă la astfel de atacuri. Aşa că a doua oară am ajuns repede la dr. Mihaela Leventer. Chiar dacă eram pregătit de data asta, sperietura a fost mare. Când auzi că ai cancer, cu toată stăpânirea de sine, e un cuvânt care sperie”, a declarat artistul.

În ultimii 5 ani, Dan Chișu a fost diagnosticat de 3 ori în ultimii 5 ani. Prima intervenție a avut-o în 2014, a doua în 2017, iar cea mai recentă, în luna aprilie a acestui an.

