Cum arată acum actrița numită „cea mai frumoasă fată din Tunisia.” Puțini o mai recunosc

Actriţa Claude Joséphine Rose Claudia Cardinale, cunoscută drept Claudia Cardinale, s-a născut la 15 aprilie 1938, în zona La Goulette din Tunis, capitala Tunisiei. În 1957, ea a câştigat concursul de „Cea mai frumoasă fată” în Tunisia. Premiul a constat într-o excursie la Festivalul de Film de la Veneţia. Aceasta a urmat la cursurile Şcolii de Cinematografie Centro Sperimentale din Roma și a jucat în mai multe pelicule celebre.

Cel mai important rol al ei a fost în filmul „I soliti ignoti”, în regia lui Mario Monicelli. Un an mai târziu, a putut fi urmărită în „Un maledetto imbroglio”, regia Pietro Germi. Apoi, actrița s-a căsătorit cu regizorul Franco Cristaldi, dar căsnicia nu a durat mult.

După rolul din „Otto e mezzo” (1963), în regia lui Federico Fellini, și „Il Gattopardo”, a lui Luchino Visconti, actrița a devenit un model pentru majoritatea femeilor. Claude a jucat și în filme de la Hollywood, printre care „Circus World”, regizată de Hanry Hathaway şi „The Pink Panther”.

A ales să joace doar în producții europene

Începând cu 1970, actrița a apărut aproape exclusiv în producţii europene, lucrând cu regizori precum Alberto Sordi, Liliana Cavani şi Pasquale Squitieri. Cu acesta din urmă a fost căsătorită din 1975 până în 2017, anul în care Pasquale Squitieri a încetat din viaţă.

În 1977, Claudia Cardinale a făcut parte din distribuţia mini-seriei „Jesus of Nazareth”, regizată de Franco Zeffirelli, alături de Robert Powell, Christopher Plummer şi Laurence Olivier. Ea a jucat și în: „Fitzcarraldo” (regia Werner Herzog, 1982), „Princess Daisy” (regia Waris Hussein, 1983), „Son of the Pink Panther” (regia Blake Edwards, 1993), „And Now… Ladies and Gentlemen…” (regia Claude Lelouch, 2002).

Dintre cele mai recente filme din distribuţia cărora face parte Claudia Cardinale, amintim: „Deauville”(2012), „Piccolina bella”(2012), „The Silent Mountain” (2013), „Effie Gray” (2014), „All Roads Lead to Rome” (2016), „Nobili bugie” (2017), „Una gita a Roma”(2017), „Marguerite Rudy Valentino” (2017), „Niente di serio”(2017), potrivit Digifm.