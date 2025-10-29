Cum a trecut Mădălina Crețan peste moartea lui Nosfe: M-a trântit la pământ, nimic nu e veșnic pe lumea asta

Exclusiv. Soția regretatului rapper Nosfe, Mădălina Crețan, a povestit despre cum i s-a schimbat viața după pierderea partenerului ei. Aceasta a spus că moartea lui a fost un punct de cotitură, o experiență care i-a răsturnat complet universul.

„Cel puțin radical. Eu mă raportez la această situație ca ‘viața mea de dinainte de momentul 0 și viața mea de după’. A fost ca o imensă palmă peste față, care inițial m-a trântit la pământ, dar care, ulterior a fost ca un imens wake up call, adică o trezire la o realitate de care, poate, nu eram chiar conștientă.”

Ea a explicat că pierderea soțului a fost, la început, o durere copleșitoare, dar în timp s-a transformat într-o trezire profundă. Moartea lui Nosfe i-a arătat ce înseamnă să trăiești cu adevărat, cu recunoștință și prezență.

Mădălina a spus că această experiență i-a schimbat complet perspectiva. A înțeles că nimic nu este veșnic, dar că iubirea adevărată nu moare niciodată. Ea a spus că a învățat pacea, recunoștința și bucuria lucrurilor simple.

Când a fost întrebată despre planurile de viitor, Mădălina a recunoscut că nu e ușor să vorbească despre planuri personale, dar își dorește fericirea mai presus de orice.

„Mereu mă îngâtui când trebuie să răspund la întrebarea asta în ceea ce privește planul personal pentru că, deși poate reușesc să răspund rațional, emoțional nici mie nu știu să-mi dau răspunsul de cele mai multe ori, dar ce știu cu siguranță este că îmi doresc să fiu fericită, indiferent de cum se traduce această ‘fericire’. Cred că merit asta. Iar profesional, principalele mele proiecte acum sunt podcastul meu, Nevoia De Oameni și cariera mea de Radio Host care va începe odată cu UrbanFm, din 15 decembrie. Pentru la anul plănuiesc ceva muzică de la NOSFE, am ceva în lucru tot pentru el pentru finalul anului și tot așa. Cu siguranță nu mă plictisesc, ba chiar sper să mai am și timp de plictiseală din când în când.”

Soția lui Nosfe a spus că își dorește echilibru între carieră și suflet. Mădălina își continuă activitatea în zona media, pregătind o emisiune la radio și proiecte dedicate lui Nosfe, prin care vrea să-i păstreze vie moștenirea artistică.

Vorbind despre trupa Șatra B.E.N.Z., cea care l-a făcut celebru pe soțul ei, Mădălina a explicat că legătura cu acea perioadă nu s-a rupt niciodată.

„Eeeeiiii… ȘATRA B.E.N.Z. este, ca întotdeauna, ceva greu de definit și automat asta se perpetuează și în însemnătatea ‘ei’ pentru mine. E un cumul de multe, de la responsabilitate la bucurie, de la suport la stres. ȘATRA B.E.N.Z. este și va rămâne pentru totdeauna o bucată din sufletul meu, o parte extraordinar de importantă și de mare a mea și a familiei noastre, și când zic ‘familie’ vorbesc inclusiv de Iris, de mama, de mine și de Darius.”

Ea a subliniat că trupa nu este doar un proiect muzical, ci o parte din viața și identitatea lor de familie. Șatra rămâne o legătură emoțională între ea, Nosfe și toți cei care i-au fost aproape.

Mădălina Crețan se ocupă mult și de fiica ei, Iris. Aceasta a povestit și cum a ajutat-o pe micuță să treacă peste moartea tatălui său.

„Cu sinceritate foarte multă, cu iubire necondiționată, cu terapie clasică, dar și holistică, filtrată cumva prin mine, și cu muuult, foarte mult timp de calitate petrecut împreună.” Ea a explicat că vindecarea a fost un proces comun, în care comunicarea și apropierea au fost esențiale. Terapia, atât cea clasică, cât și cea spirituală, le-a ajutat să regăsească echilibrul.

Ea a explicat că secretul este să-ți dai voie să simți, dar să nu rămâi blocat în durere. Pentru Mădălina, acceptarea și recunoștința sunt pașii care o ajută să-și păstreze echilibrul. Soția lui Nosfe a explicat și ce o inspiră zi de zi — lucruri simple, oameni, natură și viața însăși.