Cum a schimbat-o divorțul pe Anamaria Prodan. Impresara vrea să o eclipseze pe Corina Caciuc

Anamaria Prodan a recunoscut că divorțul a schimbat-o, iar asta se vede și după pozele pe care le postează pe Instagram. Impresara urmează să împlinească 50 de ani pe 17 decembrie, iar fanii nu au putut să nu remace că arată din ce în ce mai bine.

De ziua ei, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf va organiza o petrecere mare, cu lăutari, așa cum ne-a obișnuit. De eveniment se va ocupa prietenul său, Codrin Ștefănescu, care i-a fost și iubit în trecut. „De foarte mulți ani nu mi-am mai făcut ziua pentru că nu eram fericită. Cele din ultimii ani și mai ales penultima zi de naștere au fost total nefericite. Nu mai voiam să fac nimic. Acum, la 50 de ani… stăteam de vorbă cu Codrin Ștefănescu, care îmi este prieten de o viață. Am crescut împreună noi. El este născut pe 20 decembrie, eu pe 17. I-am zis:

„Anul ăsta ne facem ziua împreună!’. Facem cea mai mare petrecere. Acum ne uitam pe hârtie și erau 300 și ceva de persoane. Facem jumătate – jumătate persoanele. Și ne tot uităm, crește lista.

Va fi cu lăutari, păi sunt româncă. Lăutari, muzică lăutărească, manele, de toate. Am zis că facem un spectacol adevărat de muzică românească. Eu cânt la toate petrecerile!”, a declarat Anamaria Prodan la podcastul „Tare de tot”.

Anamaria Prodan își caută bărbat

Anamaria Prodan mai are o dorință de ziua ei de naștere, să își găsească alesul. Impresara a dezvăluit ce calități trebuie să aibă viitorul partener.

„Mi-aș dori… singurul lucru de pe pământul ăsta, să am alături de mine un bărbat! Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu! În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! Vreau un bărbat adevărat!”, a declarat Anamaria Prodan.

Ea a mai declarat că își dorește un partener ca miliardarul Ion Țiriac. „Pe Reghecampf l-am ridicat în vârful piramidei, dar nu a știut să se mențină. Acolo este puterea unui om, să te menții. Așa contează. Și dacă, de exemplu, îmi găsesc un Țiriac? O să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac. Înțelegi? Eu am nevoie de un astfel de bărbat. Eu nu mai pot să iau unul de jos, să îl învăț, să îl construiesc și iar să cadă cu vreo parașută din asta. Da, Țiriac! Păi, am 50 de ani. Doar nu ai vrea să îmi iau unul de 30 de ani!”, a mai spus impresara.