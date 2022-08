Cum a reușit Adrian Năstase să scadă factura de curent la ferma de la Cornu. Fostul premier face economii

Prețurile la energie au crescut extrem de mult în ultimele luni. Fostul premier Adrian Năstase a găsit însă o soluţie pentru a-și diminua factura la energie la ferma sa din localitatea Cornu, din județul Prahova.

Cum și-a scăzut factura

Întrebat cât plătește lunar pentru curentul electric, Adrian Năstase a evitat să spună o sumă exactă, dar a menționat că panourile fotovoltaice montate la ferma sa au fost o investiție bună.

„La Cornu am plătit mai puțin pentru că am pus 6 kilowați de panouri fotovoltaice și asta ne ajută. Bun, nici nu stăm acolo tot timpul, nici nu avem un consum de energie extraordinar de mare. Dar asta ne ajută și poate că nu știți, dar ani de zile am încercat să fac presiuni – și cred că am reușit – la ANRE pentru realizarea acestui proiect cu panourile solare.

Când am mers în străinătate, am văzut și în cele mai mici sate din Austria sau Germania, că pe acoperișurile caselor erau panouri fotovoltaice. Noi nu am avut o vreme lege, iar după aceea, câțiva ani nu s-au dat normele de aplicare“, a declarat Adrian Năstase, la Antena 3.

Program național

România are în acest moment în derulare Programul Casa Verde Fotovoltaice, pentru care a fost alocat un buget 263 de milioane de lei. Statul subvenționează instalarea de panouri solare pentru persoane fizice, iar o nouă sesiune de înscrieri va fi deschisă în curând.

Populația este încurajată să apeleze la sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de electricitate necesară consumului propriu. De asemenea, surplusul de energie va putea fi livrat în sistemul energetic național.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată prin Autoritatea Fondului de Mediu se scade din valoarea totală a facturii, iar diferenţa este suportată de beneficiarul final, din surse financiare proprii.