Adrian Năstase a dat lovitura. Recordul pe care l-a doborât cu o zi înainte de a împlini 37 de ani de căsătorie. Foto

Fostul premier Adrian Năstase a dat lovitura la pescuit, pe o baltă din județul Dolj. El a reușit să doboare un record personal cu un crap care cântărește 7 kilograme. Adrian Năstase s-a fotografiat cu captura și a făcut o postare pe blogul său, sâmbătă, 30 iulie.

„La o baltă din Dolj, am reușit recordul meu la crap – 7 kg. A fost complicat să-l aduc la mal dar sunt bucuros că am reusit. E adevărat, am așteptat aproape 6 ore până a «mușcat»”, a scris fostul premier în postarea de pe blogul personal.

Recordul la pescuit a venit chiar înainte de o altă zi importantă din viața fostului premier PSD din perioada 2000 – 2004. Este vorba despre aniversarea căsătoriei cu soția sa, Dana, care a picat duminică, 31 iulie.

Adrian și Dana Năstase au sărbătorit 37 de ani de căsătorie

Adrian Năstase și soția sa, Dana, au sărbătorit în ultima zi a lunii iulie, pe 31, împlinirea a 37 de ani de la momentul căsătoriei. Cei doi și-au unit destinele, ca să folosim un șablon foarte întrebuințat, pe 31 iulie, în anul 1985, zi pe care o consideră cea mai frumoasă amintire pe care o au. Pentru cei doi, data căsătoriei este egalată doar de zilele de naștere ale celor doi băieți, Andrei și Mihnea.

Adrian Năstase a ținut să marcheze acest moment aniversar cu o altă postare pe blogul personal, comparând căsătoria cu apele Dunării, care uneori scad, iar alte ori cresc. El a anunțat cu acest prilej care este prioritatea sa și a soției sale, Dana Năstase, la aniversarea a 37 de ani de căsătorie.

„Astăzi, Dana și cu mine sărbătorim 37 de ani de când ne-am căsătorit. Au fost ani cu multe bucurii dar și cu unele momente de suferință. Așa cum uneori apele Dunării cresc, iar alteori scad! Prioritatea noastră acum o reprezintă viața copiilor și nepoților noștri”, a mai transmis fostul premier pe pagina sa, adriannastase.ro.

Cum s-au cunoscut Adrian și Dana Năstase

În urmă cu câtva timp, la aniversarea a 35 de ani de căsătorie, Adrian Năstase a povestit cum și-a cunoscut soția și cum a început relația dintre ei. El a arătat, atunci, că își apreciază soția pentru fermitatea opiniilor și că nu-și poate închipui viața fără ea.

„Ne-am întâlnit la o prietenă. Așa a început o relație care a fost extrem de specială. Eu am invitat-o la mine acasă și i-am pus muzica mea preferată, Wagner, și ea a încercat să reziste. Nu i-a fost foarte ușor. S-a construit extraordinat. Și, iată, acum, după 35 de ani, nu pot să-mi închipui să stau fără ea. De-a lungul timpului am apreciat-o pentru fermitatea opiniilor”, spunea Adrian Năstase.