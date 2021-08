Nu există an, de când a înființat blogul, în care Adrian Năstase să nu puncteze momentul. Îl serbează oricum, dintotdeauna. 31 iulie este ziua în care femeia pe care o consideră ”dragostea vieții lui” a spus ”da”.

Adrian și Dana Năstase au împlinit, ieri, 36 de ani de căsnicie. O viața de om. O viață de oameni, cu bune și rele, cum însuți fostul premier povestea, dar cu echilibru și armonie. Dar mai ales cu dragoste. Dar cum a început povestea lor de dragoste?

A doua oară a fost cu noroc

S-au cunoscut pe vremea cand erau studenti. Dana era la Sociologie, iar Adrian la Drept. Comunicau bine, erau prieteni buni, a existat chiar si o strafulgerare de atractie, însă, dintr-un motiv sau altul, n-a fost sa fie atunci, relatează revista Tango.

Viața avea să-i reunească abia 9 ani mai târziu. Între timp, Adrian Năstase a mai avut un mariaj scurt de doar 3 luni, cu Ileana Preoteasa, fiica lui Grigore Preoteasa. Totusi, Adrian Nastase spunea că, în acest răstimp, a mai zarit-o odata pe stradă și și-a amintit cu mare drag de ea.

Ațadar, la 9 ani distanță de ziua în care s-au cunoscut, Dana și Adrian s-au întâlnit într-un restaurant, la o petrecere unde fuseseră invitați amandoi. De atunci, nu s-au mai despărțit.

”Te iubesc” și cea mai bună cafea din lume

S-au casatorit pe 31 iulie 1985 și consideră aceasta data ca fiind cea mai frumoasa amintire pe care o au. O egaleaza doar zilele cand li s-au nascut cei doi fii, Andrei si Mihnea – acum, tineri in toata firea, care se straduiesc sa-si traiasca viata discret.

Care e secretul longevității căsniciei lor? Adrian Nastase a dezvăluit aceleiași reviste că, niciodată în anii de căsnicie, nu a uitat că romantismul și gesturile frumoase mențin o iubire proaspătă. Fostul premier încă îi cumpara soției sale flori foarte des, mai ales buchete splendide de trandafiri sau flori de câmp, preferatele ei. Si nu a renunțat vreodată la a-i spune soției “te iubesc”.

”Se trezesc in fiecare zi la 7.30, iar Dana face, dintotdeauna, cea mai buna cafea din lume – dupa cum o lauda, cat se poate de sincer, sotul ei. N-a aflat nimeni care e ingredientul secret, poate stie ce cafea sa aleaga, poate strecoara arome in ea, cert este ca nicaieri in lumea asta Adrian Nastase n-a gustat o cafea mai buna decat cea pe care o prepara Dana de atatia ani, in fiecare dimineata. Tabietul familiei e sfant, nu se abat de la el niciodata, fie si pentru faptul ca o cafea atat de reusita ii incita, mereu, la conversatii lungi si placute, cand fac planuri, isi impartasesc noutati, pareri, sfaturi. Sunt practic cele mai placute ceasuri ale unei zile de lucru.” scrie Tango. ”Sunt constienti ca viata in doi e o incercare continua, ca tumultul vietii politice si sociale romanesti ii atinge fara sa vrea. Si, in asemenea conditii, e cu atat mai greu sa mentii tonusul familial la cote confortabile. Dar au reusit, fiindca sunt oameni educati, cu o intelepciune remarcabila. In acest moment al vietii lor, in afara de aspiratiile profesionale, au un singur vis: să ajunga la nunta de aur.” mai scrie revista Tango.