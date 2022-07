Prima căsătorie dintre o femeie și un transgender, oficiată la București: „Dacă își schimba buletinul până acum, nu puteam să ne mai căsătorim”

Georgiana și Evie se cunoșteau în urmă cu 10 luni, prin intermediul aplicației de întâlniri Tinder: „Ne-am mutat foarte repede împreună, în noiembrie, după o petrecere-surpriză pe care am făcut-o pentru Evie. Am închiriat un metrou și am făcut acolo un concert, în metrou, ca să recreem o scenă dintr-un film, de unde și-a luat numele cel nou”, spune Georgiana.

Prima căsătorie între un transsexual și o femeie în România

Evie, „soția” Georgianei, era, până nu demult, un bărbat căsătorit ce avea și un copil, o fețită. În urmă cu circa un an și jumătate, Evie a realizat faptul că nu este în depresie așa cum credea, ci că este, de fapt, transsexual și că se identifică cu genul feminin.

„Nu-mi plăcea niciodată să mi se facă poze sau să mă uit în oglindă. Sau să mă duc să îmi cumpăr haine. Erau lucruri care se asociau cu masculinitatea și cu care eu nu eram ok. Dar eu nu înțelegeam. Cumva, nu m-am schimbat foarte mult, dar erau unele lucruri pe care nu le făceam din cauza anxietății. Sau disforiei sau a faptului că nu îmi plăceau anumite lucruri la mine, legate de gen. Și acum, pentru că le interpretez altfel, mă simt mai bine. Pot să spun că îmi place să ies, să mă văd cu lumea, să folosesc culori când mă îmbrac, nu numai un tricou negru și niște blugi”, mărturisește Evie.

Nuntă cu obstacole pentru Georgiana și Evie

Sâmbătă, 9 iulie 2022, cuplul ajungea în fața ofițerului de stare civilă, care a fost de acord cu oficierea căsătoriei, asta pentru că deși Evie arată și se comportă ca o femeie, în documente figurează ca fiind bărbat, la fel și biologic.

„Doamnă ofițer de la starea civilă a spus să mă duc acasă să mă schimb, că ea nu oficiază”, spune Evie. „Și eu m-am îmbrăcat special într-un sacou și în pantaloni de costum. Să vedem ce zice. Adică dacă se ia de ea, se ia și de mine. Și nici n-a vorbit cu mine. S-a uitat la mine și a zis tu ești ok. De ce sunt eu ok în pantaloni și ea nu în rochiță?! Am citit legile și am printat bucățele din lege care erau semnificative. Nu ne obligă nimeni, nu există nicio lege care să ne zică cum să ne îmbrăcăm”, afirmă Georgiana.

Mama Georgianei se declară mândră de opțiunea fiicei sale: „În capul meu a fost numai fii-mea putea să facă asta. E foarte nonconformistă și se bucură de faptul ășta și își alege situații de viață provocatoare. Am zis e un moment foarte important în viața ta și eu vreau să fac parte din viața ta. Fiica mea a mai trecut printr-o căsătorie finalizată cu divorț, dar acum o văd foarte fericită și foarte potrivită, ca personalitate, cu Evie”, afirmă mama Georgianei.

Evie dă statul român în judecată, pentru că nu i se recunosc drepturile

Evie și-a propus să își schimbe numele, dar și sexul din buletin. Biologic, Evie este tot un bărbat, asta pentru că nu a fost supus unei intervenții de schimbare de sex. „Dacă își schimba buletinul până acum, nu puteam să ne mai căsătorim, cel puțin până nu se schimbă legea”, remarcă Georgiana.

„Din păcate, România e una din țările care nu permit schimbarea buletinului pe cale administrativă. Și singura metodă prin care se poate face e pe cale juridică, dând statul în judecată. Și, în general, funcționează, nu tot timpul, dar funcționează. Şi eu am început procedura asta. Din păcate, ne așteptăm să fie o problemă aici, căsătoria”, spune Evie.

Conform unui avocat „rezoluţia Parlamentului European nu e aplicată în România, cea care le-ar permite persoanelor din aceste comunităţi să aibă drepturi ca ceilalţi oameni. Câţi au reuşit până acum să îşi schimbe actele?”.

În România ar exista circa 120.000 de persoane transsgender, potrivit asociaţiei ACCEPT, citate de Știrileprotv.ro.