Cum a fost prima noapte de dragoste a prințului Harry. Experiență „umilitoare” cu o femeie mai în vârstă

Prințul Harry a povestit că și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă pe un teren din spatele unui pub și că această experiență i s-a părut „umilitoare” la 17 ani. În noua sa carte, acesta a dezvăluit și cum s-a simțit atunci când tatăl lui l-a anunțat că va face nuntă cu Camilla.

Prințul Harry a declarat că l-a rugat pe Charles să nu se căsătorească cu Camilla, dar că acesta nu a ținut cont. El și fratele său erau dispuși să o ierte în „inimile lor” pentru fericirea tatălui lor. Mai mult, soțul lui Meghan Markle a cerut ajutorul unei femei care „pretindea că are puteri [paranormale, n.r.]”, după moartea Prințesei Diana.

„Mama ta spune că trăiești viața pe care ea nu a putut să o trăiască”, ar fi spus femeia. „Trăiești viața pe care ea și-ar fi dorit-o pentru tine”.

Cum și-a pierdut Harry virginitatea

Prințul Harry a mai povestit și cum a fost atunci când și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă, pe un teren din spatele unui pub. El a declarat că femeia l-a tratat „ca pe un tânăr armăsar”.

Harry a recunoscut că a ieșit în oraș și cu regretata prezentatoare TV Caroline Flack. El a considerat-o „drăguță” și „amuzantă”, dar că relația lor s-a destrămat din cauza presei.

„Asta a declanșat o frenezie”, scrie el. „Am continuat să ne vedem din când în când, dar nu ne-am mai simțit niciodată liberi”. „Dar relația a fost afectată, iremediabil, iar în cele din urmă am decis că pur și simplu nu merita durerea și hărțuirea. Mai ales pentru familia ei. Ne-am luat la revedere. La revedere și mult noroc”.

Chiar dacă s-a întâlnit cu mai multe femei, Harry a recunoscut că doar Meghan Markle l-a făcut să se îndrăgostească și să certe cu fratele său. El a declarat că s-a luat la bătaie cu William pentru a îi apăra onoarea partenerei lui.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, potrivit BBC.