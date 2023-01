Prințul Harry, personajul negativ în tabloidele britanice: „Oh, scutește-ne! Ți-ai vândut sufletul!”

Autobiografia prințului Harry, „Spare” este aproape gata, iar tabloidele britanile deja l-au luat în vizor pe soțul lui Meghan Markle. Acesta a declarat de mai multe ori că a renunțat la Familia Regală pentru a scăpa de presa din Regatul Unit, dar nu a reușit.

„O reconciliere? Dar ţi-ai vândut sufletul, Harry”, se arată pe coperta Daily Express, alături de o poză cu Harry şi fratele său William. Presa deja a publicat și câteva pagini din „Spare” („Rezervă”), memoriile sale aşteptate pe 10 ianuarie. Daily Mirror oferă o concluzie asemănătoare cu cea a Daily Express: „Totul s-a terminat acum”, scrie tabloidul.

În noua sa carte, Harry povestește despre tot răul făcut de Kate Middleton și William. El scoate la iveală și noi detalii despre moartea mamei sale, Printeța Diana, dar și despre Camilla, „mamă vitregă rea”. Mai mult, el recunoaște că a ucis 25 de talibani când era pilot de elicopter al Forțelor Aeriene Regale în Afganistan şi că a testat cocaina.

Front page – Reconcile? But you sold your soul, Harry #TomorrowsPapersToday https://t.co/KSEIjQ0RP5 pic.twitter.com/Gvhw1sBUyq

După aceste declarații, The Sun a scris pe prima pagină a ediţiei de vineri: „Harry: Am încercat cocaină şi iarbă”. Şi pentru a evoca şi celelalte dezvăluiri ale săptămânii: „Se îmbăta şi îşi pierdea virginitatea într-o cârciumă”, „Lupta lui cu Wills şi confruntarea dintre Meg şi Kate”, „Armata furioasă despre dezvăluirile sale cu privire la cei 25 de talibani ucişi”.

Friday’s front page: It’s all over now https://t.co/Jqw2tZai8E #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/ApIaUzy6Lz

Harry a fost luat în vizor și de publicația Daily Telegraph, care a scris despre durerea pe care acesta a simțit-o când Charles s-a căsătorit cu Camilla.

După ce Harry a scris că Meghan crede că Kate Middleton, soția lui William, are „un creier de bebeluş”, Daily Mail a transmis: „Oh, scuteşte-ne!”, joc de cuvinte legat de titlul cărţii sale („Spare”), și îl numește „un bărbat-bebeluş” care „şi-a aruncat cu siguranţă jucăriile din căruciorul regal”. Pentru ziar, memoriile lui Harry „depăşesc cele mai mari temeri ale palatului”, potrivit News.

On tomorrow’s front page: Prince Harry admits he took cocaine aged 17 to ‘make himself feel different’ as he tells all in explosive book https://t.co/LhGHySsQ0C pic.twitter.com/97S6ZAATBB

