Cum s-a schimbat viața Andreei Esca: „Își smulgea părul din cap”

Andreea Esca este căsătorită de peste 20 de ani cu omul de afaceri francez Alexandre Eram. Ei au împreună doi copii, Alexia și Aris. Alexandre Eram s-a născut în Statele Unite ale Americii și a crescut într-un cartier din Michigan. Ulterior, el s-a mutat în Franța. Prezentatoarea de la PRO TV a povestit că soțul său avea o altă relație atunci când s-au cunoscut și că acesta s-a despărțit de fosta parteneră pentru ea.

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în perioada în care Alexandre Eram tocmai venise în România pentru a lucra la firma unui prieten al tatălui său. Vedeta de la Pro TV a recunoscut că ea a făcut primul pas și că a încercat să-l cucerească, chiar dacă el forma un cuplu cu altcineva.

„L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea.

N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis Bună și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață.”, a povestit Andreea Esca.

A fost la un pas să renunțe

Andreea Esca a mai spus că a fost la un pas să renunțe, dar că Alexandre Eram a sunat-o în ultimul moment și că i-a trimis flori. De atunci, cei doi au fost de nedespărțit.

„Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a spus Andreea Esca pentru Cancan.