Cum a cerut Meghan Markle să fie strigată în Australia. Soția Prințului Harry, la un pas de o mare rușine

Meghan Markle și Prințul Harry au început o vizită în Australia. Ducesa a explicat cum dorește să fie strigată, iar evenimentul exclusivist din Sydney, dedicat femeilor, cu bilete de până la 1.670 de lire, nu este, încă, “sold-out”, relatează express.co.uk.

Meghan Markle și Prințul Harry au început o vizită de patru zile în Australia, unde au fost întâmpinați de numeroși fani. Prima zi a inclus opriri la un spital pentru copii din Melbourne, un adăpost pentru femei și un muzeu dedicat veteranilor militari.

La Royal Children’s Hospital din Melbourne, cei doi au interacționat cu pacienții, au făcut fotografii și au primit flori și mesaje de bun venit. Programul a continuat cu o vizită la un centru pentru femei, urmată de o apariție la Muzeul Național de Artă al Veteranilor din Australia.

Între timp, poetul Steve Cotterill i-ar fi întrebat direct: „Cum ați dori să vi se adreseze lumea?” Răspunsurile au indicat o abordare informală. Harry a spus: „Oricum doriți”, iar Meghan: „Spuneți-mi Meg?”

Potrivit relatărilor, și personalul spitalului a cerut îndrumări privind formula de adresare. Răspunsul primit de la echipa celor doi a fost: „Harry și Meghan este în regulă. Sunt destul de relaxați.”

În mod tradițional, membrii familiei regale sunt apelați cu „Alteța Voastră Regală”, urmat de „Domnule” sau „Doamnă”. După retragerea din rolurile oficiale în 2020, Harry și Meghan nu mai folosesc titulaturile.

În paralel cu agenda publică, Meghan Markle urmează să participe la un eveniment privat organizat în Sydney, în cadrul unui eveniment destinat femeilor, promovat ca un „weekend între fete”.

Evenimentul este găzduit de podcastul Her Best Life și are loc la hotelul InterContinental Coogee Beach. Biletele au fost stabilite la 1.400 lire, iar varianta VIP ajunge la 1.670 lire, incluzând o fotografie de grup cu ducesa.

Deși organizatorii au susținut inițial că toate cele 300 de locuri au fost ocupate, informațiile recente arată că mai există disponibilitate, ceea ce surprinde. Pe rețelele sociale a fost publicat un mesaj care anunța „ultimele locuri disponibile în ultimul moment”.

Anterior, aceștia menționaseră că hotelul a „pus la dispoziție, cu amabilitate, un număr limitat de camere suplimentare”, invitând persoanele interesate să solicite detalii în privat.

Participarea este condiționată de obținerea unei aprobări de securitate, iar utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata evenimentului.

Descrierea oficială a evenimentului arată caracterul exclusivist și experiențele propuse. Textul de promovare precizează: „Un weekend între fete cum nu a mai fost! Un weekend de neuitat pentru femeile pregătite să se reconecteze, să se reîncarce pozitiv și să se distreze cu adevărat.”

Participantele vor avea acces la sesiuni de yoga, discuții în panel, o conversație informală cu Meghan Markle și o petrecere cu tematică disco.