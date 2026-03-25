Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României

Paula Trucoane și Sivliu Dancu au fost invitații lui Liviu Mihaiu în podcastul realizat, miercuri, de jurnalist, pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Doi artiști boemi, care se ocupă de zone neexplorate ale culturii urbane.

Paula Turcoane a pus bazele proiectului și trupei Jam'Or. Asociația are ca obiectiv îndrumarea tinerilor artiști din România, care nu au vizibilitate și dau peste diverse obstacole în carieră.

„Proiectul Jam'Or a luat ființă în 2017, doar că mie mi-a luat vreo șase ani să scot primul album. „Am pornit la drum cu trupa Jam'Or, concertăm, acum intrăm în studio cu al doilea album, mai scoatem un album și ușor, ușor ne-am gândit ce am putea să facem în acești șase, șapte ani de zile, să îmbunătățim un pic viața artiștilor, muzicienilor tineri neconsacrați din România.

Și ne-a venit ideea să facem Asociația Jam'Or, care a devenit operațională în decembrie 2025”, a povestit invitata lui Liviu Mihaiu.

„De fapt are patru direcții. O dată se gândește la rețeaua NMN, Nomad Music Network, care este nucleul asociației cu Marmeni. Sunt 10 artiști, că sunt solo acts sau bands, care vor evolua în cadrul unui festival de două zile. Noi vrem să promovăm artiștii în 12-13 septembrie. Deja am stabilit și datele”, a mai spus Paula Turcoane.

Festivalul pus la cale are mai multe direcții și se adresează mai multor artiști. Un festival de muzică diversă. Ce ne-am gândit noi să facem? Ne-am gândit să atragem 10 artiști din genuri de muzică diferite, care să evolueaze în cadrul unui festival itinerant. În septembrie pe 12 și 13 o să organizăm festivalul pilot. Iar de la anul ne-am propus să organizăm patru festivaluri pe an.”

Un proiect important al Paulei ține și de partea de educație și formare. „Pedagogic vorbind, ne propunem să facem cursuri de muzică, seminarii, conferințe, ateliere și așa mai departe. Și primul nostru mare eveniment va avea loc în mai pe 26 și 27 mai, atunci când Paul Turner, basistul trupei Jamiroquai, va veni la București și va livra un curs de două zile pentru muzicini și basiști”, a mai dezvăluit invitata lui Liviu Mihaiu.