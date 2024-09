Istoria secreta Cum a apărut cotidianul Ziua. Investiție de 800.000 de dolari din partea lui Dinu Patriciu







Sorin Roșca Stănescu este creatorul acestui faimos cotidian. Desigur, el trecuse deja prin experiențe deosebite la Evenimentul Zilei și România Liberă. În plus fondase Ultimul Cuvânt și Viitorul Liberal. Încă de la început, Ziua s-a impus prin anchete și dezvăluiri. Dar nimic nu ar fi fost posibil fără banii lui Dinu Patriciu.

Niels Schnecker, omul lui Patriciu

Iată ce spunea Roșca Stănescu în cartea ”S.R.S.: “naşul” presei din România în dialog cu Dan Andronic şi Alice Barbu: 49 de ani de presă printre securişti, disidenţi, politicieni, miliardari şi câţiva idealişti”: ”Cu Dinu Patrici ne-am întâlnit la inițiativa lui Cătălin Pena, ajuns ulterior un ziarist foarte cunoscut. Îi convenea să devină investitor al noului ziar. Și a spus da. În principiu îl interesa un asemenea proiect. Dar a avut două condiții. El să își trimită un expert care să studieze planul de afaceri. Și să dețină peste 50% din noul ziar. L-a trimis pe Niels Schnecker. I-am arătat lui Schnecker planul de afaceri, care era dactilografiat pe o singură foaie. M-am împrietenit cu el, în mod straniu, pentru că în două dintre cele treisprezece numere din Ultimul Cuvânt îl făcusem varză. Dezvăluisem faptul că nu avea diplomă de pilot de aviație. Și nici o licență în Drept. Ne-am simpatizat reciproc. S-a dus și i-a spus lui Dinu Patriciu că este în regulă”.

800.000 de dolari

”Dinu Patriciu împreună cu George Gaiță au investit circa 800.000 de dolari până când s-a așezat ziarul. Mi-au băgat pe gât tot felul de oameni care să mă gardeze. Nu erau buni de nimic. Mi l-au pus pe unul la publicitate care era foarte slab, altul la difuzare care a furat. Până când i-am prins pe toți și i-am schimbat”, mai spune SRS.

Desigur, o gazetă cu mare priză la public nu avea cum să nu fie râvnită fie pentru interes politic, fie pentru unele comerciale. Dar Nașul a reușit să facă cum îi dicta conștiința.

”Am reușit să țin în mână, cât de cât, această redacție din punct de vedere politic. Erau mulți cei care încercau să-i corupă pe redactori. Direcțiile politice ale lui Băcanu și Patriciu erau diferite. Creau diver[1]gențe. La un moment dat, Petre Mihai Băcanu a vrut să închidă ziarul, și avea instrumentul necesar, întrucât deținea tipografia. A trebuit să găsesc o soluție. Am cumpărat împreună cu Dinu Patriciu, în secret, o tipografie, iar în momentul în care Băcanu a închis ziarul, noi pur și simplu, l-am editat în altă parte”, poveștește ziaristul.

Pretenții americane

Pentru o perioadă, SRS a fost și milionar din acțiunile Ziua. Totul. Din pretențiile partenerilor americani ai lui Dinu Patriciu: ”Patriciu era în mod cert de dreapta. Milita foarte mult pentru drepturile și libertățile cetățenilor și era contra PDSR-ului. Cu toate că avea legături bune cu Adrian Năstase și Dan Ioan Popescu. La scurt timp după ce a intrat în marele business s-a asociat cu americanii. Aceștia i-au cerut să renunțe la politică. Când au văzut că ziarul Ziua este foarte activ din punct de vedere politic, i-au impus să renunțe la acțiuni. Așa am ajuns eu să am 35% din acțiuni. În cele din urmă, Petrom Service a cumpărat toate acțiunile ziarului Ziua, cu 10 milioane de dolari. Iar o vreme, am fost milionar”.

Și nu avea cum să nu fi fost milionar, căci Ziua vindea 70.000 de exemplare zilnic.