Cum a ajuns Bănel Nicoliță la Steaua. „Eram varză! Am dat probele în pantofi și pantaloni de stofă”

Bănel Nicoliță a debutat în fotbal la Brăila, apoi a ajuns la Poli Timișoara. În 2005 a venit transferul la Steaua. Acesta a povestit că un prieten l-a anunțat că a fost selectat în echipa visurilor lui și că a semnat contractul fără să stea pe gânduri.

„Eram la Brăila, într-o zi de 4 sau 5 ianuarie. Voiam să mă duc să mănânc ceva în centrul orașului. Când să plec, sună telefonul. „Am văzut la televizor că te ia Steaua”. Mă sunase un prieten. Am mâncat, tot îmi suna telefonul. Aveam un Motorola d-ăla mare de tot, se auzea în tot restaurantul când suna. Atunci m-a sunat prietenul meu Hussein Tekinalp, să merg repede la el. Îmi tremura mâna, nici nu știam ce să mai fac. Era Mirel Rădoi, căpitanul echipei! Eu stelist de mic copil. „Bănel, vino aici că o să fie bine, știi ce înseamnă Steaua”. „E visul meu! Nu cred așa ceva”. Mi-au întins contractul pe masă, „Bănele, ce mai vrei?!”. Am semnat, nici nu l-am citit. Nu știam nimic, pe ce bani, pe ce salariu, am fugit imediat de acolo”, a spus Bănel.

Fotbalistul a povestit că era așa de emoționat că nu a putut să doarmă toată noaptea și că și-a pregătit o ținută spectaculoasă pentru a impresiona.

Prima zi a lui Bănel Nicoliță la Steaua

„Ce să dorm?! Era cea mai mare bucurie că semnasem cu Steaua. Aveam așa emoții, înnebunisem! A fost cel mai frumos cadou de ziua mea, că pe 7 ianuarie e ziua mea. Nici nu știam cum să mă duc îmbrăcat. M-am dus în pantofi d-ăia întorși, în cămașă, cu geacă de piele, pantaloni de stofă. Am zis să mă duc frumos îmbrăcat, însă geaca era cu două numere mai mari. Era a fratelui meu. Când am ajuns acolo, toți erau în trening.”, a declarat sportivul.

Bănel Nicoliță a mai dezvăluit că a dat prima probă la Steaua în pantalonii de stofă și pantofii eleganți. Cu toate că reușise să intre în echipă, emoția era prea mare, iar gafele și-au făcut simțita prezența.

„Am dat noroc cu fiecare, eram transpirat tot. Fiind brunețel, nu s-a văzut când m-am înroșit. Eram varză! În fine, a venit doctorul să-mi iau dosarul. „Ce dosar să-mi iau?!”. Eu nici nu știam. Era prima mea vizită medicală. „Du-te, bă, ia-ți dosarul de la doamna de acolo și mergi în fiecare cabinet!”. Vai de capul meu… Ajung la inimă. Zice: „Dezbrăcați-vă!”. Am dat proba la bicicletă în pantofii ăia, în pantalonii de stofă și în cămașă! Acum după mulți ani chiar nu e o rușine”, a încheiat Bănel pentru GSP.