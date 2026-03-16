Culisele tranzacției prin care Gheorghe Popescu a preluat pachetul majoritar de la Farul

Fostul internațional Gică Popescu a preluat pachetul majoritar de acțiuni la Farul Constanța, după ce a cumpărat 70% din club de la Gheorghe Hagi. Popescu a confirmat că tranzacția s-a ridicat la „milioane de euro”, fără a dezvălui însă suma exactă, potrivit GSP.

După schimbarea structurii acționariatului, clubul este deținut în proporție de 70% de Popescu, în timp ce Gheorghe Hagi, Ciprian Marica și Rivaldo păstrează câte 10% din acțiuni fiecare. Înaintea tranzacției, Hagi controla aproximativ 80% din club.

Decizia de a renunța la o mare parte din acțiuni a fost luată de Gheorghe Hagi pentru a se concentra mai mult pe cariera de antrenor. Fostul mare jucător își dorește să revină pe bancă în perioada următoare și este văzut ca o posibilă variantă pentru echipa națională a României, după plecarea lui Mircea Lucescu.

Popescu a explicat că înțelegerea dintre cei doi a fost stabilită în urmă cu câteva luni, însă procedurile oficiale au fost finalizate recent, după depunerea documentelor la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

„Sunt acționar majoritar, nu îmi place să mi se spună patron. (…)Tot ce s-a întâmplat la Farul va continua”, a declarat Popescu la Digi Sport.

Câți bani ar fi plătit pentru a prelua echipa Farul

Fostul căpitan al naționalei a explicat că înțelegerea este una strict comercială, iar suma plătită se ridică la ordinul milioanelor de euro, fără a oferi alte detalii.

„Asta e o tranzacție comercială, că e făcută pentru un leu sau pentru 100 de milioane, e o tranzacție. Am bătut palma cu Gică, am semnat actele. Cum să vă spun cât a fost tranzacția?! Eu vă întreb pe voi ce salarii aveți? E tranzacție comercială. E vorba de milioane de euro”, a spus Popescu.

El a subliniat că una dintre condițiile impuse a fost ca Hagi să rămână acționar în club, chiar dacă nu mai are controlul majoritar. În prezent, acesta deține 10% din acțiuni și rămâne implicat în proiect.

Posibile schimbări importante la club

La rândul său, acționarul minoritar Ciprian Marica a avertizat că în perioada următoare ar putea apărea decizii importante la club, după două sezoane consecutive în play-out.

„Ce pot să spun este că vor fi niște decizii destul de dure la Farul în perioada următoare și sper ca Gică Popescu să fie inspirat și să ia cele mai bune hotărâri. Ținând cont că suntem al doilea an în play-out, trebuie să ne reconsiderăm filosofia și strategia”, a declarat Marica pentru Gazeta Sporturilor.