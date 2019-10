Acesta a fost dat afară de patronul clubului, din cauza unui episod consumat în vestiar, la pauza meciului Ujpest – Kisvarda.

„Mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a întâmplat nici în România, deși am lucrat cu Iuliu Mureșan, printre alții.

Am avut un meci cu Ujpest și îi dădeam indicatii chiar lui Gicu Grozav. Am auzit ceva în cabină, credeam că se bat ăștia ai mei, dar patronul îi dădea indicații unui jucător. I-am spus frumos să părăsească vestiarul. De atunci am comunicat doar prin e-mail-uri.

La ultimul meci, am pus un bodyguard la ușă și i-am transmis să nu intre nimeni. Patronul m-a sunat ulterior și mi-a spus să vin la el în birou. Știam ce mă așteaptă. Mi-a zis că nu mai putem continua colaborarea”, a declarat Miriuță la TV Digi Sport.

După 8 etape, Kisvarda este pe locul 6 în prima ligă din Ungaria, cu 10 puncte.

