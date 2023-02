Cu cât se vinde un mărțișor la târgurile din București. Tradiții și obiceiuri legate de 1 Martie

Ziua de 1 Martie reprezintă din punct de vedere calendaristic venirea primăverii, iar vestitorul simbolic din țara noastră al acestui anotimp este mărțișorul. Acesta este oferit drept simbol al prieteniei, dragostei și respectului. Fetele sau femeile care îl primesc îl poartă pe haine sau își leagă un șnur roșu cu alb la încheietura mâinii. Cele mai multe persoane aleg să îl poate chiar până la finalul lunii.

Mulți români deja a început să caute cele mai frumoae mărțisoare prin târgurile deschise în diferite orașe din țară. Mai multe expoziții și târguri sunt deschise și în București. Unul dintre acestea se află la Grădina Monteoru, iar târgul de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, de la Piața Victoriei, este deschis până miercuri, 1 martie. Au fost amenajate zeci de tarabe unde sunt așezate sute de modele de mărțișoare.

Cât costă un mărțișor în 2023

Este important de precizat că în aceste târguri găsești de la mărțișoare handmade, până la bijuterii și decorațiuni create special pentru această sărbătoare. Cele mai căutate mărțișoare sunt cele comestibile. Este vorba de cele din turtă dulce sau din ciocolată care sunt făcute în forme de flori, steluțe, inimioare sau animale. Cel mai ieftin mărțișor pe care îl găsești în târguri costă doar doi lei, dar prețurile pot ajunge chiar până la 20 de lei.

Există mai multe tradiții și obiceiuri legate de Mărțișor. Se spune că mărțișorul are puteri deosebite, precum cele ale unui talisman. În plus, el poartă noroc și te apără de forțele rele. O altă tradiție spune că cei care poartă un mărțișor vor fi feriți de boli în următoarele luni. În plus, mărțișorul ține departe și deochiul și te protejează de razelor orbitoare ale soarelui.

Este important ca persoanele care își leagă șnurul alb cu roșu la încheietura mâinii să facă și un nod, acesta are o funcție protectoare. În plus, pe parcursul tuturor zilelor în care vei purta firul de mărțișor, lucrurile rele se vor ține departe de tine. La rândul lor, împletiturile te feresc și ele de ghinion și evenimente neplăcute, potrivit Cancan.ro.