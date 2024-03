Sport CTP, despre noul antrenor al Simonei Halep: „Trebuie să inspire respect, altfel nu merge”







CTP a vorbit despre revenirea Simonei Halep, dar și despre și noul parteneriat cu spaniolul Carlos Martinez. Cristian Tudor Popescu spune că nu este obligatoriu ca un antrenor bun să fi fost și un jucător foarte bun.

CTP, despre noul antrenor al Simonei Halep: Trebuie să se impună

CTP este de părere că Carlos Martinez „chiar dacă n-a avut o carieră strălucită în spate, nu-i exclus să facă o treabă bună cu Simona”.

„Probabil că alegerea lui Carlos Martinez de către Simona nu este pe un termen lung, probabil că este pentru perioada de zgură, încheind cu Roland Garros. Nu este obligatoriu ca un antrenor bun să fi fost și un jucător foarte bun. De multe ori, se întâmplă invers: jucători mari sunt incapabili să antreneze, încearcă, dar nu iese mare lucru.

Îmi amintesc eșecuri monumentale, de pildă Jimmy Connors cu Maria Sharapova, care s-au despărțit în niște condiții destul de agitate. De asemenea, Andre Agassi cu Djokovic. Mare jucător, extraordinar, dar el nu s-a putut înțelege cu marele jucător Djokovic. S-au despărțit destul de abrupt. Deci, nu trebuie neapărat să cauți un mare jucător pentru a fi antrenor. Chiar dacă n-a avut o carieră strălucită în spate, nu-i exclus să facă o treabă bună cu Simona. Aici, esențială va fi chimia dintre cei doi. Aproape că e mai importantă decât tenisul”, a punctat respectatul gazetar.

CTP, despre noul antrenor al Simonei Halep. Sursa foto: Facebook

Halep nu-i doar un vulcan, uneori este și încăpățânată, uneori e arogantă

CTP mai spune că Simona este de multe ori dificilă, încăpățânată și uneori e arogantă. Jurnalistul amintește de comportamentuil ei față de Darren Cahill.

„Simona nu-i doar un «vulcan», uneori este și încăpățânată, uneori e arogantă, nu renunță în ruptul capului la ideile ei. Aici aș fi văzut, totuși, ca Simona să ia un antrenor cu o anumită autoritate în domeniu. De o anumită vârstă, clar, matur. Nu o vedeam cu un antrenor tânăr (nr. Carlos Martinez are 49 de ani). Problema principală e să reușești să te impui în fața Simonei, asta e cel mai greu.

Ea e greu de convins să facă niște lucruri, poate să devină foarte distantă. Vă amintiți... Chiar față de cel mai bun om de tenis pe care l-am văzut eu în viața mea, Darren Cahill. Vă amintiți de Simona când nu-l băga în seamă? Iar Darren Cahill este cineva de o autoritate uriașă”, a mai spus CTP.

CTP susține că noul antrenor trebuie să fie autoritar

„Nu știu în ce măsură Carlos Martinez va reuși să se impună în fața Simonei. Dacă nu reușești lucrul ăsta cu Simona, sunt slabe speranțe... Ea trebuie să te respecte și chiar să-i fie puțin frică de tine ca să poți să realizezi o colaborare cu ea. Deci, nu știu dacă Martinez va avea suficientă autoritate ca să reușească să-i impună respect Simonei.

Simona n-are nevoie de antrenori prietenoși, să știți că-i trece în spate imediat! Are nevoie de niște oameni puternici, fermi, care să reușească să o determine chiar să facă ce-i spui. Altfel, ea foarte repede refuză și începe să joace ce știe ea. Și știe mult! Are 32 de ani, are o experiență enormă în spate”, a spus Cristian Tudor Popescu.

CTP, despre noul antrenor al Simonei Halep. Sursa foto: Facebook

Simonei îi lipsește în momentul pregătirea psihică

CTP a mai subliniat faptul că problema principală a Simonei nu este tehnica. Ceea ce-i lipsește în momentul de față este pregătirea psihică.

„În clipa de față, problema principală a Simonei nu este tehnica, pe care n-o mai schimbi acum, în datele ei esențiale, la 32 de ani. Cu asta o să meargă până la capăt. A învățat și tactică destulă de-a lungul anilor.

Ceea ce-i lipsește în momentul de față este psihicul, pregătirea psihică. Deci, Martinez asta trebuie să facă. Să stabilească un contact cu ea și să o aducă, din punct de vedere psihic, la nivelul ei de sus pentru un turneu WTA”.

CTP: Trebuie să joace tot ce i se oferă

Întrebat dacă Simona Halep a luat decizia corectă revenind pe teren atât de repede după ridicarea suspendării, CTP nu are dubii în această privință.

„Fără discuții, bineînțeles! Simona trebuie să joace acum tot ce i se oferă! A stat destul 569 de zile! Cum să refuzi? Ea avea nevoie acum de un meci, din punct de vedere psihic, imediat după ce s-a pronunțat TAS-ul și i-a salvat onoarea, că ăsta era lucrul cel mai important. Avea nevoie din punct de vedere psihic să intre cât mai repede să joace. Nu și-a făcut iluzii în legătură cu rezultatul.

Ea a făcut un prim set excelent, a arătat foarte bine, viguroasă, în control, am văzut tehnica impecabilă pe care i-o știm, reverul acela marcă înregistrată. A arătat foarte bine pe teren, hotărâtă... După care a cedat fizic, e firesc. Dar n-a fost vlăguită fizic, ca rezistență generală a organismului. Nu! Umărul era vlăguit! Umărul care a făcut-o să comită 10 duble greșeli și să servească de nu știu câte ori cu serviciul doi moale (...)”.

Cu privire la viitorul Simonei Halep: Nu trebuie să fim foarte optimiști

CTP a vorbit despre parcursul Simonei Halep. În opinia sa îi va fi foarte greu deoarece nu mai are psihicul bun după atâta vreme, trebuie să și-l reconstruiască.

„Deocamdată, va primi wild-card la Stuttgart și la Madrid, astea-s sigure. Nu trebuie să fim foarte optimiști, pentru că, după perioade atât de lungi, este sinuos parcursul jucătorului, jucătoarei chiar de mare nivel care se întoarce în circuit. E sinuos!

Poate să prindă un meci foarte bun, după care două-trei meciuri rele. Ea trebuie să se stabilieze la un nivel înalt. Poate să-l atingă... Eu am spus că primul meci trebuie să fie bun, pentru că va fi adrenalina, va fi bucuria de a se întoarce pe teren. Dar, după aceea, pentru că nu are osânza pregătirii în spate, ea nu are meciuri în cap, nu are psihic de concurs cu cinci meciuri, șapte meciuri care trebuie câștigate ca să ajungi campion.

Nu mai are psihicul ăsta după atâta vreme, trebuie să și-l reconstruiască. După două meciuri bune, poate urma o coborâre, urmând ca, după această vale, dacă se întâmplă, să se ducă spre nivelul care a consacrat-o. Cam ăsta ar fi graficul”, a concluzionat CTP, potrivit gsp.ro.