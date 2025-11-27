CSM și-a ales noua conducere. Gheorghe-Liviu Odagiu, noul președinte al Consiliului

Plenul CSM l-a ales joi, 27 noiembrie, pe judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu în funcția de președinte, cu mandat începând de la 1 ianuarie 2026. Odagiu, membru ales al CSM din partea judecătorilor, are peste două decenii de carieră în sistem și a condus anterior Curtea de Apel Alba Iulia. Alegerile au avut loc în contextul procedurii anuale de desemnare a conducerii, după validarea candidaturilor în secțiile pentru judecători și procurori.

Potrivit surselor citate, ședința de joi a întrunit cvorumul necesar, iar votul pentru alegerea lui Odagiu a îndeplinit majoritatea prevăzută de lege. Intrat în magistratură în anul 2000, după absolvirea Institutului Național al Magistraturii, Odagiu a activat peste zece ani la Judecătoria Sibiu, ulterior fiind promovat la Curtea de Apel Alba Iulia.

A condus secția penală și apoi instanța, mai întâi prin delegare și ulterior prin concurs. În actualul CSM, al cărui mandat se încheie în 2029, s-a remarcat prin poziții publice privind organizarea sistemului judiciar și dezbaterile referitoare la pensiile de serviciu.

Tot joi, plenul l-a ales pe procurorul Bogdan-Silviu Staicu în funcția de vicepreședinte al CSM, mandatul său urmând să înceapă tot la 1 ianuarie 2026. Staicu este membru ales al Consiliului din partea procurorilor și va activa în această calitate timp de un an, conform rotativei anuale.

El a intrat în magistratură în 2006, după o perioadă în avocatură, și a coordonat timp de șase ani Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, devenind ulterior prim-procuror. În proiectul depus la candidatura pentru CSM, a subliniat nevoia unei comunicări instituționale mai transparente și importanța unui cadru predictibil privind salarizarea și pensiile de serviciu.

Alegerea lui Staicu a venit după ce secția pentru procurori l-a susținut în unanimitate pentru această funcție. Deși votul din plen este secret, surse din interiorul Consiliului au indicat că acesta s-a bucurat de o susținere solidă. Formula de conducere respectă prevederea legală potrivit căreia președintele și vicepreședintele trebuie să provină din corpuri profesionale diferite.

Noul tandem va prelua atribuțiile de la actualii lideri ai CSM – judecătoarea Elena-Raluca Costache și procurorul Claudiu-Constantin Sandu. Mandatele celor doi sunt limitate la un an și nu pot fi reînnoite, având ca obiectiv administrarea activității instituției și reprezentarea sistemului judiciar. Schimbarea vine într-o perioadă marcată de discuții privind resursele umane din justiție, apărarea independenței sistemului și aplicarea legislației privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Odată validați în funcții, Odagiu și Staicu vor coordona activitatea CSM într-un an în care sunt așteptate dezbateri privind recrutarea noilor magistrați, consolidarea mecanismelor de protecție a independenței și implementarea reformelor de digitalizare. Mandatul lor se va încheia la 31 decembrie 2026, când plenul va alege o nouă conducere, conform rotativei stabilite prin lege.