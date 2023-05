CSM București a ratat calificarea în Final Four Liga Campionilor. Cristina Neagu, acuzații fără precedent

Esbjerg câştigase şi prima manşă, cu scorul de 32-28. CSM București a început slab meciul şi a fost condusă cu 3-0, iar apoi danezele au rămas la conducere în primul sfert de oră. CSM a egalat în min. 15, 9-9, iar în min. 23 a trecut în avantaj în premieră, 15-14. Momentul bun al ”tigroaicelor” a continuat şi echipa antrenată de Adrian Vasile s-a desprins la 17-14, după patru goluri consecutive.

CSMB a intrat la pauză cu un avans de două goluri, 18-16, dar a avut un început slab de repriză secundă şi Esbjerg a înscris patru goluri la rând, desprinzându-se la 23-20 după ce Arntzen a fost descalificată, decizie vehement contestată de întreaga echipă bucureşteană. CSM a suferit o nouă lovitură după ce şi Crina Pintea a primit cartonaş roşu, nereuşind să mai revină pe tabelă după ce oaspetele au avut patru goluri în plus (28-24, 29-25, 30-26), câştigând cu 33-31.

Pentru CSM, câştigătoarea Ligii Campionilor în 2016, au marcat Elizabeth Omoregie 8 goluri, Siraba Dembele Pavlovic 6, Cristina Neagu 6, Marina Sudakova 4, Ema Ramusovic 3, Grace Zaadi Deuna 3, Malin Larsen Aune 1.

CSM București, eliminată din Liga Campionilor

Laura Glauser a apărat 7 şuturi (29,17%), Marie Skurtveit Davidsen a parat 3 (25%), iar Evelina Eriksson niciunul.

Golurile oaspetelor au fost reuşite de Kristine Breistol 7, Nora Mork 6, Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 6, Henny Ella Reistad 4, Vilde Mortensen Ingstad 3, Kaja Kamp Nielsen 2, Mette Tranborg 2, Anne Tolstrup Petersen 2, Kathrine Brothmann Heindahl 1.

Amalie Milling a parat 6 aruncări (28,57%), iar Anna Opstrup Kristensen a apărat 3 (15,79%).

Meciul a fost arbitrat de spaniolii Javier Alvarez Mata şi Yon Bustamante Lopez, iar delegaţi EHF au fost sârboaica Tatjana Medved şi bosniaca Arijana Vojic.

La turneul Final4, programat pe 3-4 iunie, la Budapesta, s-au calificat Team Esbjerg, Vipers Kristiansand (31-25 şi 40-31 cu CS Rapid Bucureşti), care este şi campioana en titre, Gyori Audi ETO KC (29-27 şi 37-28 cu Odense Handbold) şi FTC-Rail Cargo Hungaria (26-32 şi 33-26 cu Metz Handball).

Cristina Neagu a acuzat foarte dur arbitrajul din meciul cu Esbjerg. „Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, OK, eu nu cred asta. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm. 7 contra 9 nu poți juca handbal!

De la începutul meciului, au arbitrat într-o singură direcție, efectiv! Au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi, toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen. S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți

În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față! Trăim această hoție pe teren propriu, iar eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final 4, dar e greu 7 contra 9, e greu să lupți contra sistemului”, a tunat Neagu