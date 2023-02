Cristina Neagu a răbufnit după ce fanii giuleșteni au înjurat-o. „Asta spune totul despre ei”

Sportiva vorbit despre duelul contra campioanei en-titre, dar și despre înjurăturile fanilor rapidiști. Interul stânga crede că reacțiile au apărut pentru că este fană FCSB, fiind văzută de mai multe ori la meciurile lor.

Cristina Neagu, înjurată de fanii rapidiști

Cristina Neagu a fost înjurată atât în timpul meciului, cât și în timpul interviului de după. Jucătoarea s-a arătat însă nepăsătoare, menționând că injuriile spun multe despre caracterul lor.

„Pentru mine, ei nu înseamnă absolut nimic! Pentru mine nu e dureros. Asta spune totul despre caracterul lor. Eu nu am ce să comentez. Asta spune totul despre ei. Știți foarte bine ce fel de galerie este.

În lumea asta, oricine poate fi suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie și fair play. Că eu țin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor. Pe mine nu mă interesează ce cred ei. Dacă ei că cred că e frumos să vii într-o sală în care sunt atâția copii și să adresezi injurii. Repet, asta spune mult despre educația și caracterul lor”.

CSM București a învins Rapid, scor 31-24

În continuare, sportiva a analizat meciul contra formației Carlos Viver. Aceasta a spus că Rapid este o echipă bună și speră să ajungă cât mai sus în Liga Campionilor, punctând că deși partida a început prost, s-a terminat bine.

„În ultimii 2-3 ani de când Rapid contează în Liga Națională nu a reușit să ne învingă, dar are o echipă bună. Fiecare meci e greu. Chiar și azi ne-a condus la 5-6 goluri. Acolo s-a jucat meciul. Am fost la un gol în spate la pauză, iar atunci ne-am zis că putem să o luăm de la 0-0 și să facem o repriză bună. Am reușit să jucăm mai bine, iar diferența s-a văzut la finalul meciului.

Am început meciul prost, dar l-am terminat foarte bine. Sunt mândră și bucuroasă că mergem mai departe. Rapid are o echipă bună și a demonstrat de-a lungul anilor. Chiar vreau să fac diferența între fani și echipă. Noi, jucătoarele, ne respectăm între noi. Sper ca Rapid să ajungă cât mai sus în Liga Campionilor”, a adăugat Cristina Neagu, potrivit gsp.ro.