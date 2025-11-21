Sport

Csikszereda se impune cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, după meciul disputat la Miercurea Ciuc

Comentează știrea
Csikszereda se impune cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, după meciul disputat la Miercurea CiucCsikszereda – Unirea Slobozia. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

În deschiderea etapei a 17-a din Superligă, Csikszereda a reușit vineri o victorie importantă pe teren propriu, scor 2-1, în fața formației Unirea Slobozia. Partida de la Miercurea Ciuc s-a disputat într-o ceață densă, însă gazdele au gestionat mai bine momentele decisive ale jocului.

Reușita celor de la Unirea Slobozia a fost anulată pentru ofsaid

Echipa din Miercurea Ciuc a fost aproape să marcheze încă din minutul 20, când Anderson Ceara a trimis un șut puternic, respins în cele din urmă de Gurău. La doar patru minute după această ocazie, Eppel a înscris, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Deschiderea de scor a venit în cele din urmă în minutul 49, când Anderson Ceara a punctat cu un șut superb de la distanță.

Egalare rapidă în repriza secundă

Unirea Slobozia a avut șansa egalării în minutul 61, prin Antoche, însă balonul nu a prins cadrul porții. Totuși, numai un minut mai târziu, jucătorii lui Prepeliță au restabilit egalitatea: Vlad Pop a șutat precis de la centrul terenului, profitând de ieșirea neinspirată a portarului Gurău, pe fondul vizibilității reduse.

Eppel aduce victoria ciucanilor

Gazdele au revenit în ofensivă și au găsit golul decisiv în minutul 75. Marton Eppel a finalizat cu calm o fază bine construită, stabilind scorul final al întâlnirii: Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Pentru ciucani, acesta este al treilea succes din acest sezon, rezultat care îi urcă pe poziția a 13-a, cu 16 puncte. Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, având 18 puncte.

Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
Ultimele lucrări pe Autostrada A7 intră în linie dreaptă. Pasajul rutier de pe DN2 din zona Spătaru a fost deschis traficului
Ultimele lucrări pe Autostrada A7 intră în linie dreaptă. Pasajul rutier de pe DN2 din zona Spătaru a fost deschis traficului
Csikszereda – Unirea Slobozia

Csikszereda – Unirea Slobozia. Sursă foto: Facebook

Echipele de start și informațiile tehnice

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi – S. Veres (Csuros 84), B. Vegh – Anderson Ceara (Dusinszki 85), Jebari (Szalay 70), Bodo (Toth-Pal 90+3) – Eppel (S. Szilagyi 90+3). Antrenor: Robert Ilyeş

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Dorobanţu, Safronov, Antoche, Dragu – Coadă (J. Jeno 70), V. Pop – Afalna (Ahmed Said 55), Papeau (Ed. Florescu 82), Bărbuţ (Dulcea 55) – Renato Espinoza (Purece 70). Antrenor: Andrei Prepeliţă

Cartonașele galbene au fost acordate lui Veres (39) de la gazde, respectiv lui V. Pop (25) și antrenorului Andrei Prepeliță (90+3) de la oaspeți.

Meciul a fost condus de arbitrul Ionuț Coza, asistat de Nicușor Marin și Marius Bobe. La VAR s-au aflat Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:51 - Reacția Ursulei von der Leyen la propunerea SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”
23:45 - Nicolas Sarkozy își descrie viața de după gratii într-o nouă carte. „Jurnalul unui deținut” va fi lansat în decembrie
23:38 - Nicușor Dan a salutat eforturile lui Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina: Trăim un moment important
23:26 - Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
23:19 - Csikszereda se impune cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, după meciul disputat la Miercurea Ciuc
23:11 - Ciprian Ciucu cere USR să publice propriile sondaje și avertizează partidul să „nu ardă punțile” pentru o alianță pos...

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale