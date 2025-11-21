Csikszereda se impune cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, după meciul disputat la Miercurea Ciuc

În deschiderea etapei a 17-a din Superligă, Csikszereda a reușit vineri o victorie importantă pe teren propriu, scor 2-1, în fața formației Unirea Slobozia. Partida de la Miercurea Ciuc s-a disputat într-o ceață densă, însă gazdele au gestionat mai bine momentele decisive ale jocului.

Echipa din Miercurea Ciuc a fost aproape să marcheze încă din minutul 20, când Anderson Ceara a trimis un șut puternic, respins în cele din urmă de Gurău. La doar patru minute după această ocazie, Eppel a înscris, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Deschiderea de scor a venit în cele din urmă în minutul 49, când Anderson Ceara a punctat cu un șut superb de la distanță.

Unirea Slobozia a avut șansa egalării în minutul 61, prin Antoche, însă balonul nu a prins cadrul porții. Totuși, numai un minut mai târziu, jucătorii lui Prepeliță au restabilit egalitatea: Vlad Pop a șutat precis de la centrul terenului, profitând de ieșirea neinspirată a portarului Gurău, pe fondul vizibilității reduse.

Gazdele au revenit în ofensivă și au găsit golul decisiv în minutul 75. Marton Eppel a finalizat cu calm o fază bine construită, stabilind scorul final al întâlnirii: Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Pentru ciucani, acesta este al treilea succes din acest sezon, rezultat care îi urcă pe poziția a 13-a, cu 16 puncte. Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, având 18 puncte.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi – S. Veres (Csuros 84), B. Vegh – Anderson Ceara (Dusinszki 85), Jebari (Szalay 70), Bodo (Toth-Pal 90+3) – Eppel (S. Szilagyi 90+3). Antrenor: Robert Ilyeş

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Dorobanţu, Safronov, Antoche, Dragu – Coadă (J. Jeno 70), V. Pop – Afalna (Ahmed Said 55), Papeau (Ed. Florescu 82), Bărbuţ (Dulcea 55) – Renato Espinoza (Purece 70). Antrenor: Andrei Prepeliţă

Cartonașele galbene au fost acordate lui Veres (39) de la gazde, respectiv lui V. Pop (25) și antrenorului Andrei Prepeliță (90+3) de la oaspeți.

Meciul a fost condus de arbitrul Ionuț Coza, asistat de Nicușor Marin și Marius Bobe. La VAR s-au aflat Cătălin Popa și Lucian Rusandu.