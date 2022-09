CS „U” Craiova a câștigat derby-ul cu FCSB, nașul „i-a pus ștreangul de gât finului” Dică a dus echipa la retrogradare

CS „U” Craiova a câștigat cu scorul de 2-1 confruntarea jucată, duminică seara, pe teren propriu, contra celor de la FCSB, în etapa a 11-a a Ligii I. A fost un duel și între cei doi antrenori Mirel Rădoi – Nicolae Dică, naș și fin.

FCSB se scufundă după eșecul cu CS „U” Craiova

Universitatea a deschis scorul prin Bogdan Mitrea (32 – penalty), fost jucător la FCSB, care a marcat primul său gol pentru formaţia craioveană. Penalty-ul a fost acordat după un fault comis de estonianul Joonas Tamm la Jovan Markovic. FCSB a egalat în finalul primei reprize, prin Andrea Compagno (45+6 – penalty), după o ciocnire între italian şi Nicuşor Bancu.

Universitatea a obţinut victoria prin autogolul lui Răzvan Oaidă (66), care a deviat nefericit în propria poartă, cu genunchiul, centrarea lui Alexandru Creţu, deviată de Markovic.

Craiovenii au avut şi o bară, prin Jovan Markovic (45+7).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi şi-a mai creat ocazii de gol prin Alexandru Creţu (20, 45+7) şi Bogdan Vătăjelu (80), în timp ce ”roş-albaştrii”, pregătiţi de Nicolae Dică, au ratat prin Andrea Compagno (15), Octavian Popescu (73) şi Joyskim Dawa (81).

Universitatea rămâne neînvinsă acasă în acest sezon, având patru victorii în ultimele patru meciuri de pe teren propriu.

FCSB a pierdut în ultimele două deplasări din Superligă şi n-are nicio victorie în ultimele meciuri de campionat (două egaluri, două eşecuri).

Universitatea Craiova – FC FCSB, 2-1 (1-1), Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova

Au marcat: Bogdan Mitrea (32 – penalty), Răzvan Oaidă (autogol, 66), respectiv Andrea Compagno (45+6 – penalty).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Mircea Orbuleţ (Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Popa (Piteşti)

Declarațiile lui Mirel Rădoi

„Cred că diferenţa de scor putea fi mai mare în favoarea noastră în prima repriză. În a doua repriză am avut momente când nu am mai găsit zonele, am fost presaţi de FCSB, dar am câştigat. S-a dat un penalty inexistent împotriva noastră. Nu vreau să pară că acuz arbitrajul, dar în seara asta, cu două decizii luate în defavoarea noastră, puteam să fiu dat afară.

Nu se întâmpla asta, dar deciziile arbitrilor ne afectează şi nouă carierele. Nu pot să mă bucur foarte tare pentru această victorie, mai mult mă bucur pentru băieţii mei că au câştigat, eu sunt într-o poziţie destul de ingrată”, a spus Mirel Rădoi la final.