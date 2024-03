Opinii Crocus Mall: printr-o maskirovka ridicolă, Putin transformă o tragedie în comedie burlescă







Avertismentul din 7 martie al Ambasadei SUA în Federația Rusă, privind iminența unui atac terorist la Moscova, constituie „un șantaj care vrea să ne intimideze societatea” – a comentat președintele Putin, cu trei zile înainte de atacul din Crocus City Mall.

Bulibășeala

Cine știe pe unde-i zburau gândurile la acea oră lui Alexei N. Dorofeev, șeful Direcției FSB Moscova? Se uita la televizor când, brusc, pe ecran au apărut scene incredibile: o flacără țâșnind drept în sus, pe cerul negru. Ardea un mall la periferie! A ridicat telefonul scurt și a sunat la permanența SORM. În baza legilor Yarovaya — Ozerov, de la 01.07.2018 tot traficul vocal și de date din Rusia este supervizat de un organism al FSB, SORM. De acolo a aflat că da, în Pavilionul 3 al Crocus City Mall din Krasnogorsk are loc un schimb de focuri și, se pare, un incendiu: pompierii sunt deja pe drum.

Tocmai bine, că a și început să sune telefonul ”operativ”. A fugit la aparat: era Vladimir Vladimirovici. Da, la Krasnogorsk. Cecenii. Patru teroriști, arme automate, uniforme de camuflaj. Sunt victime! Comandourile ”OMON” sunt acolo. Schimb de focuri, i-au blocat.

Întreg raportul era ficțiune curată. La aproape o oră după primele împușcături, nu se știa cine erau atacatorii și nici măcar câți erau, fiindcă primii care au dezertat au fost paznicii de la intrare, militari Rossgvardia. Brigăzile anti-teroriste ”Alfa” (FSB Spetsgruppa "A") nu aveau cum să intervină: de aproape un an erau prin regiunea Belgorod, încercând să oprească incursiunile Legiunii "Svoboda Rossii". Iar pompierii invocau Planul de cooperare: nu aveau de gând să intervină până când OMON nu neutraliza trăgătorii!

Ofițerul a considerat că întreaga problemă îl depășește, așa că a raportat directorului FSB, Bortnikov. Care l-a sunat la rândul său pe generalul Zolotov, cerându-i să intervină OMON Rossgvardia, care are o bază la 8 minute de mall. Respectivul i-a răspuns că primește ordine numai de la Consiliul de Securitate. Directorul i-a reamintit că mall-ul atacat are contract de pază cu compania ”Ohrana”, din cadrul Rossgvardia. Până s-au lămurit, teroriștii și-au făcut treaba și au reușit să dispară. Iar pentru a ascunde întreaga bulibășeală, s-a inventat explicația că ”la Moscova, comunicațiile nu funcționează bine, de aia Rossgvardia a întârziat o oră.” Nu zău, n-aveau fise sau n-au găsit niciun telefon public?

Maskirovka ratată

Acum trebuia acoperită cumva bulibășeala, prin maskirovka. Versiunea prezentată în mass media trebuia să corespundă cu cea raportată președintelui Putin, care cu siguranță era cu ochii pe televizor. Și așa a apărut în mass media un val de știri false: cei patru teroriști în uniforme de camuflaj s-au dovedit a fi cinci, în haine bej și maro; cecenii s-au dovedit a fi tadjici. Dovada că erau în clădire, anume duba lor ”cu numere de Ucraina”, avea numere de Belarus și nici nu era a lor. Câteva sticle incendiare aduse în rucsac au fost de ajuns ca să prăbușească cupola de oțel și sticlă de sute de tone a sălii. Exact ca în bancul acela vechi, cu Radio Erevan: lui Ivan nu i s-a dat o motocicletă, ci i s-a furat bicicleta!

Până la urmă FSB a trebuit să recunoască: făptașii au reușit să fugă! Dar am blocat șoselele, suntem pe urmele lor: iată, acestea sunt pozele cu cei căutați! Iar atunci întreaga poveste a început să se năruiască. FSB uitase că mai nou Google are posibilitatea să identifice sursa unei fotografii. Iar fotografiile publicate în grabă erau de fapt ale unor teroriști din Ingușeția, lichidați de comandourile ”Alfa” cu ceva vreme în urmă.

Chiar atunci a picat lovitura de grație: așa-zisul ”Stat Islamic”, prin agenția sa de știri, Amaq, și-a asumat atentatul, precizând că ”luptătorii s-au întors cu bine la baza lor”! Domnul Putin, care e ofițer de informații, știe ceea ce știe orice profesionist: ”Statul” Islamic nu minte! Nu minte niciodată! Este o organizație teroristă cu substrat religios, care își începe asumările prin formula ”În numele lui Dumnezeu, Cel Atotputernic și Atotmilostiv!” Să minți, după ce ai rostit aceste cuvinte, e takfir: apostazie.

„Procesarea afghană”

Asumarea submina imaginea de invincibilitate pe care domnul Putin a încercat să o impună înaintea și în timpul alegerilor prezidențiale. Cum-necum, trebuia repede găsită o dovadă de ”destoinicie” a Regimului. FSB trebuia să iasă repede pe ecrane, cu ceva palpabil! Și au găsit, undeva pe la granița de Vest, patru tadjici suspecți.

Spețnazul a primit mână liberă să-i ”învețe Poezia” prin metode tradiționale: li s-a aplicat ”procesarea afgană”, moștenită de la GRU al URSS. Pe numitul Faizov l-au luat primul. Au pus pe jos, în curte, o foaie de carton. L-au întins pe burtă și l-au bătut cu ranga. Cu bocancul vârât sub bărbie, ca să nu se dea cu capul de asfalt, să nu-și spargă dinții, să poată vorbi. După ce l-au schilodit, l-au crestat: o tăietură cu cuțitul deasupra sprâncenelor. Apoi, plin de sânge, urlând de spaimă și durere, a fost târât demonstrativ prin fața celorlalți, care își așteptau rândul. Ca lucrurile să meargă mai repede, la următorul, numitul Murodali, i-au tăiat o ureche și l-au obligat să o mănânce, în fața celor doi rămași. Efectul a fost instantaneu: au recunoscut orice, cooperare totală cu anchetatorii!

Era timpul să-i învețe ”Poezia”, așa cum înaintașii lor, în anii 1930, îi învățaseră pe dușmanii de clasă ce și cum să recunoască în fața tribunalului. I-au scos și pe ei și i-au pus pe foaia de carton. Apoi au chemat jurnaliștii, aleși pe sprânceană. Privind în dreapta, la gealatul cu ranga, și privind în stânga, la mascatul cu cuțitul, arestații a recunoscut tot: ”Da, am împușcat oameni. Am fost plătiți să împușcăm oameni! Pe internet, un Imam!” Au recunoscut ce trebuia să recunoască și au trecut sub tăcere ce trebuia să nu recunoască.

Înscenarea

Conform obiceiului judiciar rus, statornicit de Beria și Ejov în 1936 – 1937, recunoașterea e dovadă suficientă a vinovăției. Aduci acuzatul zdrobit în bătăi în fața judecătorilor, în scaun cu rotile, recunoaște dând din cap (că de vorbit nu mai poate) și gata! Nu mai trebuie alte probe. Noi însă suntem în Europa, așa că înainte de a crede autodenunțurile recitate sub amenințarea răngii și a sufocării cu punga pe cap, de prizonieri cu urechi lipsă, în ședințe de judecată secrete, ne punem unele întrebări. Anume:

Atentatorii au fost instigați pe Internet de un imam. Din ce țară? În ce limbă? Care este numele acestuia? De ce SORM-FSB, care prin echipamentele sale ”Omega”, de fabricație israeliană, ține sub observație orice mișcare suspectă de pe Internet, nu a prins de veste, atunci când ”asistentul” Fără-de-Nume al respectivului Imam Fără-de-Nume, cu reședința în Țara-fără-de-Nume, le-a promis bani și le-a trasat misiunea teroristă?

Mai mult: cei patru atentatori au primit banii pe card, caz unic în analele terorismului mondial. Iar SORM-FSB, care supraveghează tranzacțiile bancare suspecte cu străinătatea, nu a văzut nimic. Poate fiindcă Rusia e scoasă din SWIFT, deci acuzații n-aveau cum să primească bani din străinătate pe card, așa cum recunosc acum sub tortură.

Și mai mult: deîndată ce au primit avansul pe card, cei patru au primit și 5 arme, 500 de cartușe și 30 de încărcătoare. Le-au primit cumva prin e-mail? Și tot prin Internet au primit și acele ”sticle incendiare” cu care au demolat o cupolă înaltă cât un bloc cu zece etaje?

În fine: au fost patru trăgători. De la locul faptei s-au recuperat numai 2 pistoale mitralieră AK-103. Unde sunt celelalte două arme? Unde sunt cuțitele și pistolul folosite?

Începem să înțelegem de ce Ambasada Tadjikistanului nu a fost înștiințată oficial de arestarea celor patru cetățeni tadjici: personalul consular ar fi pus exact aceste întrebări.

Concluzia ”anchetei”

Și astfel se face că ambii ”teroriști” care au trecut la mărturisiri aparent ”complete” nu au vorbit nici de așa-zisul ”Stat” Islamic și nici nu au precizat încotro se îndreptau când au fost arestați. Ceea ce le-a lăsat deplină libertate anchetatorilor să susțină că, pe baza amputării urechilor, s-a stabilit că ”aveau contacte în Ucraina” și ”se îndreptau spre Ucraina”, care le oferea ”o fereastră de oportunitate” ca să treacă liniile de front.

Deci să recapitulăm: în Regiunea Belgorod sunt cam 100.000 de militari ruși, păziți să nu fugă de câteva mii de kadîroviți cu glonțul pe țeavă. Intervalele dintre poziții sunt acoperite cu sârmă ghimpată și câmpuri de mine. Milioane de mine! Frontul rusesc are 40 – 50 km. adâncime și în spatele frontului patrulează comandouri ”Alfa” și ”Vîmpel”, căutând diversioniști. Iar cei patru suspecți aveau de gând să traverseze acest dispozitiv formidabil, folosindu-se de un Renault Clio rablagit, ”cu numere de înmatriculare false”. Și care nici măcar nu era furat: le fusese împrumutat de proprietar, un anume Islomov! Parcă ar fi o poveste cu securiști-teroriști, din alea plasate de Ticu Brateș la TVR în decembrie 1989.

Mass media din Rusia e bine încadrată informativ, dar nu chiar toți jurnaliștii ruși fac parte din personalul operativ acoperit. Ba chiar unii mai au și mintea asupra loc, așa că la un moment dat au început să aibă îndoieli. Și chiar atunci, Ambasada Belarus a anunțat că grănicerii din Belarus au participat la prinderea celor patru atentatori! E limpede: aveau intenția să ajungă în Belarus, pentru a se refugia apoi în Ucraina, trecând prin zidul de beton de patru metri, minat și electrificat, care separă cele două țări. Curat miracol, zău!

Vine o nouă mobilizare!

Avem în față două valuri de maskirovka, de minciuni. O primă minciună a încercat să ascundă eșecul informativ și bulibășeala operativă, care au dus la desăvârșirea măcelului și au facilitat dispariția atacatorilor. Minciuna a fost vădită atunci când așa-zisul ”Stat” Islamic și-a asumat atentatul – și toți cei care cunosc ceva despre ISIS știu că nu glumește.

Al doilea val de minciuni a încercat să confecționeze un fals ”succes” al FSB, care i-ar fi arestat pe pretinșii atentatori, și să incrimineze Ucraina. Dar de ce se agită acum această idee ciudată, că ISIS ar folosi Ucraina ca bază de operațiuni? Păi, așa e ordin!

Miercuri, 20 martie, a avut loc la Ministerul Apărării al Federației Ruse o ședință prezidată de ministrul Serghei Șoigu: i-a anunțat pe generalii din conducerea Armatei că este în curs de elaborare un nou decret prezidențial, care prevede crearea a 2 noi Armate, 14 noi divizii și 16 noi brigăzi independente. Deci este nevoie de o mobilizare amplă, pe care analiștii o apreciază a fi de ”maximum 768.000”. Adică exact ce scriam cu șase luni în urmă: „Regimul Putin are nevoie de un nou val masiv de mobilizare, de 700.000 – 800.000, pentru a reface efectivele și a compensa pierderile. De fapt, nu va fi un ”nou” val de mobilizare. Conform legislației ruse, mobilizarea decretată acum un an nu încetează decât printr-un nou decret prezidențial, pe care domnul Putin nu l-a emis încă: mobilizare cu repetiție!” ( https://evz.ro/mobilizare-a-fi-sau-a-nu-fi.html )

Kremlinului îi e din ce în ce mai greu să găsească voluntari. În ultimele săptămâni mai multe închisori din Extremul Orient rus au fost golite și închise: toți deținuții au fost trimiși pe front! Iar domnul Putin a emis un decret care prevede eliberarea lor, dacă supraviețuiesc. Dar sunt numai câteva mii; pentru a ajunge la 768.000, e necesară mobilizarea generală și recrutarea cu arcanul. Iar legile rusești sunt clare: nu poți declara mobilizarea generală, nu poți trimite recruții peste graniță decât dacă declari starea de război. Exact asta li s-a cerut generalilor: să prezinte propuneri pentru crearea unui pretext, astfel încât Rusia să declare război Ucrainei.

Iar a doua zi, dis-de-dimineață, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, domnul Peskov, declara: "Ne aflăm într-o stare de război. A început ca o operațiune militară specială, dar de îndată ce s-a format acest grup, când Occidentul colectiv a devenit participant la aceasta de partea Ucrainei, a devenit un război pentru noi." Acum o săptămână, luai 4 ani de închisoare dacă susțineai în public că în Ucraina e război. Acum s-a schimbat daravela!

„Cu cât mai rău, cu atât mai bine!”

După atentat, practic orice rus de pe stradă și-a dat seama că domnul Putin a dat un cec în alb așa-zisului ”Stat” Islamic, ISIS, bătându-și joc de avertismentul americanilor. Iar ISIS nu a ezitat să folosească acest cec în alb. Dânsul nu a acționat așa din ”inspirație”, ci în baza informațiilor FSB, SVR și GRU. Ceea ce înseamnă că ”a scăpat caii”: s-a boșorogit, serviciile își bat joc de el ca să-l compromită. În acest sens circulă pe Internet, din ce în ce mai insistent, zvonul că la atentat ar fi participat zeci de ofițeri FSB, ”oamenii în albastru” care apar pe filmări: ei ar fi închis ușile sălii, ca să fie cât mai multe victime.

Pentru a-și spăla obrazul marcat de riduri și pete de bătrânețe, domnul Putin, așa cum apreciază Euronews, „construiește o vină ucraineană. Și aici ajungem la ceea ce se va întâmpla: Federația Rusă va escalada în războiul din Ucraina... în perioada următoare, autoritățile din Rusia vor decreta mobilizare generală, identificând, în mod ipocrit și mincinos, Ucraina ca organizator al atentatului.” Implicarea ISIS e ignorată. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dă tonul într-un articol publicat duminică seara în Komsomolskaia Pravda: „Politicienii americani și-au prins urechile în povești potrivit cărora atacul a fost comis de organizația teroristă ISIS”. Ignorând voit riscul islamist, Kremlinul contează că ISIS, după acest prim succes, nu se va opri, iar noile atentate vor crea o atmosferă de panică în care orice minciună, oricât de grosolană, va fi crezută: ca în Decembrie 1989 la TVR, alt spectacol regizat de Moscova.

Iar măcelul a ieșit mult prea bine ca ISIS să renunțe după un singur atentat! Organizația teroristă dispune, în Rusia, de o rețea de sprijin capabilă, care i-a anunțat pe teroriști că la Crocus Mall nu funcționează detectoarele de metale de la intrare, care a amplasat din vreme încărcături explozive și incendiare, care a încuiat ușile de evacuare, i-a călăuzit (persoana în combinezon bej care mergea înaintea jihadiștilor înarmați) și care, după măcel, i-a ajutat să scape. E de așteptat ca, în zilele următoare, să aibă loc noi atentate!

Iar Kremlinul are de gând să ignore această amenințare: ”Cu cât mai rău, cu atât mai bine!” zicea Lenin. Regimul Putin intenționează să folosească acest atentat, și atentatele care vor urma, pentru a isteriza populația și a o determina să accepte starea de război. De aceea, Kremlinul are acum nevoie de noi atentate, pentru a încerca să lege de Ucraina orice incident terorist, pentru a indigna populația, pentru ca rușii să accepte, fără să se revolte, ca fiii lor să fie adunați cu arcanul și trimiși în mașina ucraineană de tocat carne.

Recunoaștere prin foc

Riscul este ca ISIS, văzând slăbiciunea Kremlinului, să escaladeze conflictul, declanșând Jihadul în Caucaz. Într-un articol din ediția de luna aceasta a revistei ISIS, ”Voice of Khurasan”, se afirmă că „Teritoriul islamului nu se limitează la Afganistan, este mult mai larg. Țara Islamului este cea pe care musulmanii au câștigat-o cu sacrificiile lor: cuprinde Africa, începe din Turkestanul de Est, până în Tadjikistan, Uzbekistan, Azerbaidjan. Cuprinde Cecenia și Daghestan, se întinde din Turcia până în Andaluzia”.

Asta ne reamintește că peste 4.500 de cetățeni ruși de etnie cecenă sunt fișați ca membri ai ISIS, care are o ramură, Vilayet Kavkaz, prezentă în sudul Rusiei: Cecenia, Daghestan, Ingușeția și Kabardino-Balkaria. Dacă se declanșează noi incidente ample în această zonă, nici Armata rusă, nici FSB și nici milițiile colaboraționiste cecene, conduse de Ramzan Kadîrov, nu vor reuși să-i oprească, așa cum n-au reușit nici la Moscova, la Crocus Mall.

Acțiunea teroristă de la Crocus Mall ar putea fi un balon de încercare ISIS. După incidentul antisemit din Daghestan, unde populația musulmană a ocupat aeroportul și n-a putut fi oprită de gărzile OMON, ISIS a început să bănuiască că Rusia este epuizată de războiul din Ucraina și nu mai are forțe să împiedice o insurecție islamistă. Ca atare, ISIS a organizat o ”recunoaștere prin foc”: acțiunea de la Crocus Mall. A reieșit că nici măcar la Moscova, în inima Imperiului, Rusia nu poate opri un mic grup de oameni hotărâți!

Castelul de cărți

Și ce s-ar întâmpla dacă Jihadul ar reizbucni în Cecenia, Ingușetia și Daghestan? Colaboraționiștii kadîroviți, cecenii care au trecut de partea ocupanților ruși, se vor teme că familiile le vor fi masacrate de insurgenți – că așa e obiceiul la islamiști. Așa că vor pleca cu miile de pe frontul din Ucraina spre casă, să-și apere rudele pe care Moscova nu le mai poate proteja, cum nu i-a putut proteja nici pe civilii de la Crocus Mall.

Dar batalioanele kadîrovite sunt cele care asigură, în prezent, trupele de baraj! Dacă militarii ruși încearcă să fugă de pe front, îi țin locului cu rafale de mitralieră. Iar când se vor vedea fără trupe de baraj în spate, câte zeci, câte sute de mii de ruși vor dezerta, vor pleca din Ucraina spre casă, spre Rusia, încă din primele ore? Imperiul s-ar prăbuși ca un castel de cărți: este exact mecanismul care a dus la prăbușirea frontului rusesc în 1917, apoi la abdicarea țarului și la războiul civil...

Dar să nu ne bucurăm prea tare: o insurecție islamistă în Caucaz ar complica lucrurile și la Marea Neagră. Poate de aceea, NATO începe să nu mai conteze pe regimul cu simpatii islamiste al domnului Erdogan și își consolidează rapid dispozitivul în Grecia, România și Bulgaria, inclusiv prin căi terestre de transport care ocolesc Bosforul...

Urmăriți varianta video a editorialului, AICI.