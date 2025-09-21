Criză profundă la CFR Cluj. Egal cu UTA și italianul Mandorlini stă cu bagajele la ușă

CFR Cluj a obținut doar o remiză, scor 1-1, azi, în partida jucată pe teren propriu cu UTA, în etapa a 10-a a campionatului intern. Un semieșec care aprofundează criza echipei din Gruia. Marcus Coco, jucătorul gazdelor, a marcat în propria-i poartă în minutul 50, egalarare a venit în minutul 60, datorită lui Lorenzo Biliboc.

CFR este pe locul 11 cu 8 puncte. arădenii se află pe poziția a 7-a cu 15 puncte. Italianul Andrea Mandorlini n-a reușit să redreseze echipa după ce l-a înlocuit pe Dan Petrescu și trăiește periculos, riscând să fie dat afară de patronul Neluțu Varga. Tehnicianul n-a bifat niciun seucces în cele trei partide de când a revenit în Gruia.

FC CFR 1907 Cluj - AFC UTA Arad 1-1 (0-0), Stadion "Dr. Constantin Rădulescu" - Cluj-Napoca Au marcat: Lorenzo Biliboc (60), respectiv Marcus Coco (autogol, 50). Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare) Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF.

Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, nu a fost mulțumit de rezultatul de egalitate obținut de echipa sa pe terenul CFR-ului. Și a spus căă oamenii săi trebuie să lege victorii.

„Neapărat trebuie să legăm victorii. Muncim, dar parcă ne lipsește ceva. Ne e teamă de ceva. Lucrul acesta se întâmplă ori când suntem conduși, ori când conducem. Trebuie să muncim și să câștigăm. Am greșit poate când am zis că vreau egaluri până la final, dar să mă ierte Dumnezeu, aș vrea și victorii.

Suporterii poate își doresc mai mult, dar nu putem deocamdată. Există emulație la Arad. Îi aștept la meciul de acasă cu Csikszereda. Trebuie să facem pe dracul în patru și să câștigăm”, a afirmat Mihalcea la Digi Sport.