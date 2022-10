Criza prețurilor lovește puternic, președintele își bate joc de cetățeni. „Să bea ceai în loc de cafea. Unii au devenit prea grași”

Dictatorul bielorus Alexandr Lukașenko le-a transmis cetățenilor nemulțumiți de scumpirile cu care se confruntă țara să renunțe la cafea și la alte produse neesențiale. Dictatorul bielorus a admis că unele prețuri la produsele de import precum cafeaua și bananele vor crește deoarece nu depind de autoritățile de la Minsk.

„Noi le cumpărăm. Dar nu reprezintă cea mai mare îngrijorare pentru noi. Cui îi placea cafeaua, beți, vă rog! Dacă prețul cafelei a crescut, păi îmi pare rău. Vă pot oferi lapte, ceai. Eu nu beau cafea și sunt în viață și bine”, le-a transmis el celor prezenți la întâlnire.

În acest context, dictatorul de la Minsk a declarat că „dreptatea” ar trebui să se afle în centrul conceptului de control și reglementare a prețurilor. El a subliniat că măsura de înghețare a prețurilor se aplică pentru toată lumea, indiferent că este vorba despre comercianții din mediul privat sau de companiile de stat.

„Ideea este că unii au devenit prea grași și nu mă puteți convinge de contrariu”, a spus el în cadrul unei întâlniri la Palatul Prezidențial de la Minsk, relatează agenția Belta.

🤡 Agro-dictator urged citizens to give up coffee due to price increase

„Whoever loves coffee – drink, please! If coffee has risen in price – well, sorry! I can offer milk, tea. I don’t drink coffee and I’m alive and well!” said Lukashenka. pic.twitter.com/I2uPBIa9fq

