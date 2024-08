Economie Criza boabelor de cafea. Ce spune o antreprenoare din industrie







Nevoia de a bea o ceașcă de cafea este prezentă în viețile multora dintre noi. Cu o cafea bună te poți relaxa și te poți bucura de gustul excepțional. Piața cafelei a adus venituri de 102 miliarde de dolari în 2019. În ciuda așa-ziselor crize și dificultăți la nivelul producției, experții estimează că până în 2026, această piață va atinge pragul de 155 de miliarde de dolari. Dar de ce beau oamenii cafea? Poate din simpla respectare a rutinei, din dorința de a te bucura de o aromă deosebită sau pentru că îți aduce fericire.

Asociez cafeaua cu ieșirile în oraș cu prietenii sau cu zilele pe care mi le petrec cu tata, când bem o cafea bună și discutăm despre viață. Este vorba și despre curiozitate: dorința mea constantă de a încerca noi sortimente de cafea care îmi trezesc toate simțurile. Ana Luminița Anghel, fondatoarea Ethnic Plantation Coffee, este una dintre persoanele care privesc universul cafelei cu aceeași pasiune ca și mine. Iar povestea ei merită spusă, pentru că antreprenoarea a reușit să-și transforme dragostea pentru cafea într-un business de succes, conform Infofinanciar .

Început profesional în spatele catedrei

Anumite persoane ajung pe culmile succesului și vin cu povești impresionante în spate. Luminița Anghel s-a confruntat cu provocări, piedici, dar în final a reușit să pună pe picioare o afacere de succes. Povestea ei a început după finalizarea studiilor. Aceasta a terminat Facultatea de Chimie în cadrul Politehnica București, primind astfel titulatura de inginer chimist. „Era o secție în care se punea accent pe inovație, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra mea, asupra modului de abordare a vieții practice în munca mea” a povestit Luminița.

După terminarea facultății, s-a întors acasă la părinții săi în Măcin, județul Tulcea. Dar, era nerăbdătoare să muncească și să-și înceapă parcursul profesional. Astfel, a venit la București pentru a-și căuta un loc de muncă. „Aici a început o experiență foarte grea. Am închiriat o garsonieră, am început să lucrez la un centru de închirieri casete video în Drumul Taberei. Ulterior, o prietenă m-a ajutat să obțin un post de profesoară de chimie la un liceu în București. Apoi, m-am angajat și ca profesor logoped la o școală specială, deoarece banii nu îmi ajungeau să plătesc chiria” a spus aceasta.

Oportunități de dezvoltare

Dar, viața avea alte planuri pentru ea. Directorul școlii speciale la care lucra i-a oferit oportunitatea de a merge la un interviu pentru un post de inginer în industria alimentară. „Într-o zi, directorul nostru de la școala specială îmi spune într-o pauză dintre ore, fiind în cancelarie: <Uite Luminița, aici este un anunț pentru un interviu de inginer în industria alimentară. Mâine dimineață te duci la interviu și nu vii la școală, ținem noi orele în locul tău > Dumnezeu mi-a luminat calea. Era un anunț la fabrica de croissante și snacks-uri Star Foods, o firmă grecească renumită la acea vreme. La interviu, au fost câteva sute de proaspeți ingineri și am fost acceptată” a explicat Luminița Anghel.

Astfel, prin multă muncă și pasiune, Luminița a reușit rapid să crească în companie și să capete experiență. „Am început să lucrez și în scurt timp am devenit șef de schimb. În 3 ani, am devenit directoare de cercetare-dezvoltare. Eram responsabilă, alături de directorul de fabrică, de rețetare, materii prime, inovație. Nu am stat în această fabrică decât 4-5 ani, dar a fost un salt imens, acumulând foarte multe cunoștințe în domeniul alimentar și o experiență extraordinară” a spus aceasta.

Primul contact cu industria cafelei

Parcursul profesional al Luminiței s-a schimbat când a citit un anunț în ziar. Se deschidea o nouă fabrică de cafea în București, Elite România. A reușit să se angajeze și așa a început un nou capitol din viața ei.

„A fost cea mai grozavă experiență a vieții mele, deoarece acești oameni au investit în mine, necondiționat. Am fost trimisă în Israel, Elveția, Belgia, Polonia, Germania, Brazilia și alte țări, unde am învățat totul despre cafea: soiuri, degustări, știința cafelei, inovații, tehnologii, rețetare. Am avut ocazia să cunosc și să experimentez în străinătate toate noile tehnologii la acea vreme. Pe lângă toate aceste lucruri, am implementat standarde de calitate ISO/HACCP, iar atunci nu se știa cam nimic despre ele în România. Am început ca inginer-tehnolog, în câteva luni am devenit director de calitate și apoi directoare de cercetare dezvoltare” a povestit aceasta.

Luminița a petrecut 16 ani în această firmă. Dar, anumite evenimente din viața personală au făcut-o să-și schimbe perspectiva despre viață. „Încet, încet mi-am dat seama că nu îmi doresc să mai duc o viață dedicată doar muncii și trebuie să găsesc o soluție, prin care să am grijă de fetița mea, Maria Antonia, cu care am rămas după moartea soțului meu. Mi-am dat demisia și un an m-am odihnit, am avut grijă de ea și am început să creionez această firmă Ethnic Plantation Coffee. Era o continuare a munci mele de până acum. Nu am vrut niciodată să fac tam-tam, nici să devină o afacere mare. Doar să fac ceea ce îmi place, ce cunosc și, în plus, să aduc toate minunățiile acestea de cafele la dispoziția oricui” a spus antreprenorul.

Cafele rare din întreaga lume

Ethnic Plantation Coffee nu este o afacere oarecare. Microprăjitoria aduce pe piața românească unele dintre cele mai rare cafele din lume. Printre acestea se numără Jamaica Blue Mountain, Hawaii Kona Prime, Kopi Luwak Wild. Această cafea este mâncată de civeta indoneziană în stare de libertate, care are habitatul pe plantații.

„De ce sunt cafele rare? În primul rând datorită cantităților reduse existente pe parcursul unui an. În al doilea rând, datorita unor soiuri de cafele foarte vechi, fiind primele soiuri aduse pe continentul american sau asiatic și asupra cărora fermierilor nu li s-a permis să intervină sau să modifice natura plantațiilor de către guvern” a spus antreprenoarea.

Soiuri și gusturi diferite

Aceste soiuri trezesc interes românilor, totuși, vânzările sunt destul de scăzute pentru aceste sortimente. Ethnic Plantation Coffee mai oferă și amestecuri de cafele de specialitate Arabica și Robusta. Printre aceste varietăți se numără: DisDeDimineata, Cremosica, Zidezicafe, Ethnica, CoffiAna, FloareDeCafea, CoffeeFolklor.

„Cafelele de specialitate provin fie de pe plantații familiale sau tribale, fie de la o stație de spălare locală care colectează cei câțiva saci de cafea de la fermierii din zonă și care depulpează, spală și usucă cafeaua. Astfel, în același timp, pot să am în microprăjitorie și câte 2- 3 ferme din aceeași țară, fiind foarte diferite ca si profil de aromă, datorită diversității soiurilor de cafea, dar si datorită metodelor de procesare foarte diferite (naturală =nespălată, semi-spălată, spălată, dublu spălată, honey, anaerob, macerată carbonic, etc)” a povestit experta.

Materia primă este de cea mai înaltă calitate, iar Luminița se asigură că sortimentele oferite clienților vin la pachet cu gustul excepțional. De asemenea, la Ethnic Plantation Coffee, clienții au posibilitatea de a-și personaliza propriul blend de cafea, având în vedere numeroasele soiuri și gusturi.

„Achizițiile de cafea verde se fac prin intermediul unor traderi care merg pe plantațiile de cafea de specialitate, îmi dau informații despre ce se întâmplă acolo, îmi trimit mostre de cafea și prețul lor. Iar după ce le degust, le evaluez și achiziționez ceea ce consider că este necesar aici. Acești traderi se ocupă doar de cafelele de specialitate și nu de cafelele convenționale, precum cele care se vând la bursele de cafea, pentru marile industrii producătoare” a spus aceasta.

Cafea ecologică

Cei care doresc cu adevărat o cafea bio pot încerca sortimentele Ethnic Plantation Coffee. Ce înseamnă cafeaua ecologică? Lipsa totală a substanțelor chimice, dar și procedee de lucru, de manipulare, procesare, care să nu permită niciun fel de contaminări pe tot lanțul existent de la producător până la consumator.

„Foarte multe din cafelele de specialitate pe care le cumpăr vin cu certificate organice. Pentru că am avut potențiali clienți care îmi solicitau cafele care să fie ecologice, am decis anul trecut să obțin și la mini-făbricuța Ethnic Plantation Coffee, certificarea ecologică” a explicat Luminița.

Un lucru special la această afacere este faptul că achizițiile de cafea sunt realizate în nanoloturi și microloturi. Sunt anumite soiuri de cafea speciale, la care boabele de cafea se culeg cu mâna, din cele mai bune fructe, într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, se dedică o atenție specială procesării ulterioare și se obține o cafea cu note dominante, exclusiviste.

„Sunt foarte scumpe și nu se găsesc decât pe o perioadă scurtă de timp, iar cantitatea poate fi de câțiva saci la nanoloturi. De cele mai multe ori le găsești într-un anumit an, în care fermierul observă o calitate deosebită, pe anumiți arbori. Aceste cafele foarte scumpe sunt apreciate doar de persoanele care experimentează gusturi rafinate” a afirmat antreprenoarea.

Criza boabelor de cafea

Potrivit expertului, criza boabelor de cafea nu este atât de gravă pe cât se vehiculează. În fiecare an creste consumul de cafea, dar și producția la nivel global. Vietnam este cel mai mare producător de cafea Robusta din lume. În 2023, țara s-a confruntat cu un deficit mare din cauza secetei, afectând 40% din exportul de cafea. Anul acesta, deficitul s-a micșorat la 20%. Totuși, potrivit expertei, există și o parte pozitivă în acest scenariu.

„Din cauza volumelor reduse de cafea Robusta, guvernul vietnamez a ridicat prețurile la export. Așa că, fermierii au avut posibilitatea să facă investiții, spre deosebire de alți ani, când din cauza volumelor mari de cafea recoltate, prețurile erau mici și de cele mai multe ori nu puteau să acopere cheltuielile cu forța de muncă sau alte necesități. Practic, acest crescendo de producție de cafea mondial se menține constant, variază între 5 -7% în fiecare an. Întotdeauna au existat zone afectate, fie de ploi, de secetă, uragane, cutremure sau îngheț, dar au fost în diverse parți ale lumii. Astfel, s-au contrabalansat, într-un fel sau altul pierderile din aceste zone cu recolte mari din alte zone” a spus expertul.

Cafeaua este un lucru unic și minunat, iar mulți dintre noi nu reușim să o apreciem la adevărata ei valoare. Nu poți înțelege cu adevărat povestea până nu bei o cafea cu adevărat bună, cu arome surprinzătoare și gusturi noi. Ethnic Plantation Coffee este o afacere care aduce românilor sortimente unice și posibilitatea de a trăi adevărate experiențe ale cafelei.