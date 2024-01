Ministrul Agriculturii le-a cerut scuze fermierilor, după ce i-a numit „instigatori”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit cu reprezentanții fermierilor, joi, la sediul Ministerului Agriculturii. Ministrul a declarat că fermierii nu sunt instigatori, aşa cum s-a înţeles că ar fi spus. Din acest motiv el le-a cerut scuze agricultorilor. Fermierii rămân fermieri, din punctul său de vedere.

Ministrul Agriculturii şi-a cerut scuze fermierilor

Ministrul Agriculturii, înainte de a trece la discuţiile importante cu reprezentanţii fermierilor. şi-a cerut scuze pentru afirmaţia scoasă din context.

„Poate că din context a reieșit că eu am făcut fermierii români instigatori. Dacă lucrul acesta a ieșit din context sau eu am făcut o afirmație care să ateste acest lucru, vreau să cer scuze, dacă eu am spus acest lucru, în fața dumneavoastră. Fermierii rămân fermieri. Ceilalți, care sunt în zona de Afumați, puteți să ne spuneți și dumneavoastră ce persoane sunt acolo ca să afle toată lumea. Din punctul meu de vedere, și vă spun încă o dată, fermierii rămân fermieri și fermierii nu sunt instigatori”, a declarat Florin Barbu.

Avocata Elena Radu a monoplizat discuţiile de la minister

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat fermierii care protestează în stradă de mai bine de o săptămână. Discuţiile au început în jurul orei 10:30, deşi au fost anunţate iniţial pentru ora 9:00.

Potrivit unor surse participante la negocieri, fermierii invitați la discuții de ministrul Agriculturii au întârziat o oră și jumătate pentru că au așteptat-o pe avocata Elena Radu, care a monopolizat discuțiile. În sală a intrat și un apropiat al Dianei Șoșoacă care a filmat discuțiile.

„Elena Radu, avocat de profesie, a mers la negocieri pentru fermieri și transportatori cu omul PSD-ului Andruşcă”, este anunţul făcut de Elena Valentina Cioanca, președinte la Partidul Uniunea Familiei Românești (UFR).

Chiar ministrul Agriculturii anunţase că întâlnirea va avea loc la ora 9:00:

„Am transmis, în această seară (miercuri n.r.) fermierilor care se află în stradă în zona Afumaţi o nouă invitaţie la dialog la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru mâine dimineaţă (joi) la ora 9:00. Îi aştept la minister pe toţi fermierii, indiferent dacă fac sau nu parte din asociaţiile care au fost în această săptămână la întâlnirile organizate la MADR sau au dat deja mandat delegaţiei care s-a prezentat la Ministerul Agriculturii sâmbătă, 13 ianuarie 2024. Aşa cum am spus, uşa ministerului este mereu deschisă, iar fermierii vor găsi oricând în mine un partener de dialog pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă”, anunţase Florin Barbu.