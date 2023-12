Deputat PNL, despre ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu prea înţelege mare lucru

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a intrat în vizorul vicepreședintelui Comisiei de agricultură din Camera Deputaților, liberalul Emil Dumitru. Acesta din urmă a precizat că înlocuitorul lui Daea este depășit de atribuțiile funcției.

Ministrul Agriculturii, conform declarațiilor liberalului Dumitru, s-a remarcat mai mult prin campania politică pe care o face decât prin politicile publice menite să ofere sprijin sectorului agricol. Totodată, vicepreședintele Comisiei de agricultură precizat că ministrul Agricultrii se duce la Bruxelles cu temele nefăcute.

„Se duce nepregătit la Bruxelles”. Ce-i drept, nici nu prea înţelege mare lucru din funcţia de ministru, pentru că nu prea are mare legături cu agricultura, cea mai mare calitate este că provine din judeţul Olt şi e un judeţ care dă numele ministrului Agriculturii în momentul ăsta”, a mai arătat deputatul Emil Dumitru.

De fapt, adaugă Emil Dumitru, ministrul Agriculturii mai degrabă distruge sistemul decât să contribuie la dezvoltarea strategiilor pe termen mediu și lung. În cadru emisiunii Proiect de țară de la postul de televiziune Prima News, liberalul a explicat că majoritatea fermierilor consideră că Barbu a avut alte preocupări de când a fost învestit în funcție.

„În toată perioada asta nu am văzut o măsură care să fie bună pentru fermieri, A tot anunţat tot felul de măsuri, cum este măsura de finanţare a industriei alimentare, de 148 de milioane de euro, unde are cinci proiecte de câte 20 de milioane de euro, practic are 10 milioane de euro, proiecte depuse în condiţiile în care România mănâncă din import”, a transmis Emil Dumitru.