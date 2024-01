Florin Barbu, despre protestul agricultorilor: Nu am primit nicio revendicare din partea fermierilor

Florin Barbu spune că protestul fermierilor nu este revendicat de nicio asociaţie. Florin Barbu a mai subliniat că ușa Ministerului Agriculturii a fost deschisă în permanent. Mai mult, acesta spune că Ministrul Agriculturii „face politică agricolă, nu politica partidelor care vor să confiște aceste proteste”.

Florin Barbu a stabilit deja o întâlnire cu toate asociațiile și federațiile

Potrivit ministrului Florin Barbu, fermierii reclamă prețurile la asigurările obligatorii pentru utilajele agricole dar și probleme legate de permisul de conducere. Florin Barbu spune că nu are atribuții în domeniu, dar îi asigură pe fermieri de tot sprijinul său.

„Din informațiile apărute în spațiul public, am văzut că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA și cu permisele de conducere.

Chiar dacă acestea nu țin de Ministerul Agriculturii, voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare.

Am stabilit deja o întâlnire cu toate asociațiile și federațiile, săptămâna viitoare, pentru a le prezenta programele pe care le avem pregătite pentru acest an. Vom putea vorbi, așa cum facem mereu, la aceste întâlniri, despre problemele pe care le întâmpină și sunt sigur că vom găsi, ca de fiecare dată, rezolvare”, a informat ministrul Florin Barbu.

Florin Barbu, despre protestul agricultorilor. Sursa foto: Arhiva EVZ.

Ministrul Agriculturii: Fermierii vor primi subvențiile la timp

Florin Barbu a dat garanţii că pentru anul acesta există un buget bun. Sunt fonduri prevăzute pentru toate sectoarele și se va continua să sprijinie producția românească.

„Aceste întâlniri le aveam programate înainte să apară acest protest. Îi asigur pe toți fermierii că subvențiile se acordă la timp! Subvenția la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă. Avem un buget bun, în acest an, avem fonduri prevăzute pentru toate sectoarele și vom continua să sprijinim producția românească”.

Fermierii protestează. Sursa foto: Arhiva EVZ

Florin Barbu: Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii pentru imagine

Ministrul a mai spus că şi-ar dori ca acest protest să nu fie unul politic. De asemenea, îi roagă fermieri să nu cadă în patimă a unui partid politic.

„Este început de an electoral și acest protest spontan este masiv distribuit pe rețelele sociale de un partid politic. Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii, munca lor și agricultura românească pentru a încerca să câștige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje.

Să nu uităm că aceste partide politice nu au avut nicio soluție pentru agricultura românească în ultimii 4 ani. Ca întotdeauna, ușa ministerului Agriculturii este deschisă oricând pentru fermieri, pentru că eu sunt acolo pentru a le rezolva problemele și a-i sprijini! Îi asigur pe toți că anul 2024 o să fie un an agricol bun atât pentru România, cât și pentru fermierii români!”, a concluzionat ministrul.