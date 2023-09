Bărbatul care se bucură de drama Simonei Halep: „Să nu mai ia rahaturi dubioase”

Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru o perioadă de patru ani, în cazul de dopaj. Decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea în Tenis (ITIA) a fost comentată de mulți jucători din tenisul mondial. Unii sunt de partea româncei, în timp ce alții sunt extrem de critici la adresa ei.

În cadrul turneului de la San Diego, Maria Sakkari, locul 9 mondial, a fost întrebată dacă are încredere deplină în procesele de testare anti-doping din tenis. Sportiva a spus că modul în care se face această testare este înfricoșător. Ba mai mult, ea spune că sportivii vor ajunge să nu mai ia nici măcar electroliți, de frică să nu iasă pozitivi.

Făcând referire la Simona Halep, Sakkari spune că nu a fost niciodată într-o astfel de situația și nici nu își dorește. Are mereu grijă la suplimentele pe care le ia. Cu toate acestea, nu știe cine are un cuvânt de spus în astfel de cazuri.

„Din fericire, nu am fost în această poziție. Nu vreau să fiu niciodată. Am fost foarte atentă cu tot ce are legătură cu suplimentele. Dar nu știu care este procesul, cum se fac lucrurile în spatele ușilor închise. Nu știu cine are un cuvânt de spus. Habar n-am”, a mai comentat ea într-o postare pe Twitter.