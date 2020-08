Cristina Șișcanu și soțul ei, Mădălin Ionescu, au plecat într-o vacanță în Grecia. Pe Instagram, vedeta a publicat mai multe imagini în costum de baie, însă lumea a criticat-o că este prea grasă și i-au sugerat să meargă la sală.

De când a născut, Cristina Șișcanu și-a schimbat complet stilul de viață și s-a concentrat pe o alimentație sănătoasă, atât pentru ea, cât și pentru fetița sa.

Cristina Șișcanu a ținut dietă, a slăbit 27 de kg

Vedeta mărturisea că a slăbit peste 27 de kilograme cu ajutorul unui meniu recomandat de medicul nutriționist: Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist, a declarat soția lui Mădălin Ionescu.

Pentru că a reușit să slăbească, Cristina Șișcanu s-a gândit să pună pe Instagram câteva imagini cu ea din vacanţa din Grecia unde se află cu familia. Numai că, din nefericire, inițiativa acesteia nu prea a fost pe placul internauţilor. Cristina Șișcanu a fost pusă la zid că nu a slăbit deloc și că trebuie să meargă la sală înainte de a se arata publiccului larg de pe social media.

Soţia lui Mădălin Ionescu luată la rost: Penibil e puțin spus

Un comentator a scris: Uita-te un pic la video-ul făcut…nu ti se pare ca ar trebui să te duci pe la sala?, Penibil e puțin spus, au fost comentariile răutăcioase ale internauților.

Cristina Sișcanu nu s-a lăsat insultată şi a răspuns imediat: Da, ar trebui. Și dacă nu am mers la sala, nu am voie sa port costum de baie? Sau ar trebui sa stau ascunsa? Doamnelor, fiți mai relaxate! Singure va creati frustrări . Eu nu am frustrări chiar dacă ar “trebui” sa mai pierd câteva kg și sa fiu mai tonifiata conform unor “standarde” impuse de nu știu cine!’ a răspuns Cristina Șișcanu pe contul său de socializare.