Cristina Neagu a răbufnit după meciul pierdut în fața Țărilor de Jos, la Campionatul European: „Nu am înțeles mare lucru”. Video

Cristina Neagu, lidera echipei naționale de handbal feminin a Românei, acuză arbitrajul din jocul disputat cu Țările de Jos în cadrul Campionatului European. Sportiva româncă susține că brigada arbitrilor din Norvegia a avut o prestație cel puțin bizară, iar acest lucru a afectat scorul înregistrat pe tabela de marcaj la finalul jocului. România a pierdut la limită, în fața jucătoarelor de Țările de Jos, cu scorul final de 29 – 28, în prima etapă a Grupei C din Campionatul European la handbal feminin.

Sportiva româncă și-a felicitat colegele de echipă pentru felul în care și-au apărat șansele pe terenul de handbal, spunând că acestea „au luptat nebunește”. În schimb s-a arătat nemulțumită de calitatea arbitrajului.

„A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență. Astăzi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea, cu ușurință, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză. Pentru mine, a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună”, a spus Cristina Neagu, potrivit digisport.ro.

Danemarca înfrântă în meciul de debut cu Slovenia

Campionatul European de Handbal Feminin, din 2022, se desfășoară între 4 și 20 noiembrie, în Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord. „Tricolorele” fac parte din grupa C, alături de Franța, Țările de Jos și Macedonia de Nord. Conform regulamentului, primele 3 echipe clasate în faza grupelor avansează în faza grupelor principale. În primul meci, pe care România l-a jucat sîmbătă, 5 noiembrie, împotriva echupei din Țările de Jos, jucătoarele noastre au pierdut la limită.

De altfel, acest campionat european a debutat cu o mare surpriză, după ce Danemarca, medaliată ciu bronz la Campionatul Mondial, s-a înclinat în fața Sloveniei. Jucătoarele daneze au fost înfrânte cu 26 – 28, după o calificare en-fanfare la turneul final. Danemarca a câștigat pe linie, în grupa cu România, Austria și Insulele Feroe.

Iar nordicele porneau favorite certe și în disputa cu Slovenia, de pe Zlatorog Arena din Celje.